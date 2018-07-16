Сколько безработных в Казахстане?

В Казахстане численность безработных в июне 2018 года, по оценке, составила 434,4 тыс. человек, что составляет 4,8 процента от численности рабочей силы (в мае этого года - 4,9 процента), передает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Официально на конец июня в органах занятости РК в качестве безработных были зарегистрированы 149,5 тыс. человек, или 1,7 процента от численности экономически активного населения страны.

Согласно статданным, которые были представлены в июне, экономически активная часть молодежи (с 16 до 29 лет) составляет – 2 086,2 тыс. человек. Из них 57,5% (или 1200,5 тыс. человек) проживают в городах и 43% (или 885,7 тыс. человек – в сельской местности). Из общего числа молодежи 95,8%, или 2 000,2 тыс. человек, – занятая молодежь (57%, или 1 148 тыс. человек, заняты в городах и 43%, или 885,6 тыс. человек, – в сельской местности – «Къ»).