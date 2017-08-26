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Безвизовый режим в ОАЭ могут ввести для казахстанцев

26.08.2017 13:17   1270   0

Осенью этого года, для казахстанцев могут отменить визы в ОАЭ, рассказал на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

«Безвизовый режим въезда в Объединенные Арабские Эмираты для граждан Казахстана может начать действовать в октябре-ноябре этого года. Об этом Послу Казахстана сообщил директор Департамента консульской службы МИД ОАЭ Ясер аш-Шамали», - пишет Жайнаков в соцсети.

По информации пресс-службы МИД РК, казахстанская сторона завершила внутригосударственные процедуры для вступления в силу документа, предусматривающего освобождение от виз граждан двух государств, владельцев общегражданских паспортов, на срок до 30 дней. Об этом заявил Посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Кайрат Лама Шариф во время встречи с директором Департамента консульской службы МИД ОАЭ Ясером аш-Шимали.

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В свою очередь Ясер аш-Шимали информировал о том, что эмиратская сторона завершает внутригосударственные процедуры для вступления в силу подписанного двустороннего протокола, позволяющего безвизовые поездки граждан Казахстана в ОАЭ. После утверждения постановления Правительства ОАЭ в сентябре 2017 года все государственные органы Эмиратов, а также международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и других эмиратов будут проинформированы об этом и внесут корректировки и изменения в свои внутренние правила.

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По мнению директора ДКС МИД ОАЭ, ориентировочный срок вступления в силу безвизового режима для граждан Казахстана - октябрь-ноябрь 2017 года. Напомним, 23 мая 2017 года в Астане по итогам переговоров министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заид Аль Нахаяном был подписан

Протокол о взаимных безвизовых поездках граждан - владельцев общегражданских паспортов РК и ОАЭ. 20 июля 2017 года Правительство РК своим постановлением утвердило вышеупомянутый Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение от 13 мая 2010 года. 26 июля 2017 года МИД РК по дипломатическим каналам информировал внешнеполитическое ведомство ОАЭ о завершении внутригосударственных процедур в Казахстане, необходимых для вступления в силу двустороннего Протокола.

 

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Данияр Акишев
глава Национального Банка Казахстана
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