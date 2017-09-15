BI Group открыла реабилитационный центр «Жулдызай»

Прекрасная погода, веселое настроение и море детских улыбок. Торжественное открытие второго медицинского реабилитационного центра «Жулдызай» в Астане прошло в праздничной атмосфере.

На мероприятие собрались родители с детьми, которые получают лечение в центре, специалисты центра, представители госструктур, сотрудники компании BI Group. И, конечно – почетные гости - олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и чемпион мира Канат Ислам. Они вместе с главой компании BI Group Айдыном Рахимбаевым и заместителем акима г.Астаны Ермеком Аманшаевым перерезали красную ленточку и дали старт работе нового современного центра, где в прямом смысле происходит волшебство. Именно в этом центре малыши, которые из-за сложных заболеваний никогда не ходили и не говорили, делают свои первые шаги и произносят первые слова.

"Поздравляю фонд «BI Жулдызай» с открытием такого замечательного центра, где созданы все условия для того, чтобы дети становились здоровыми! – отметил Ермек Аманшаев. – Огромное значение имеют социальные программы бизнес-структур, ваша работа по реабилитации особенных детей – неоценима!"

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Директор КФ «BI Жулдызай» Гульхан Исабаева провела для гостей экскурсию по просторному и светлому центру площадью 500 кв. метров, продемонстрировав уникальное оборудование и процедуры, которых нет в других медицинских центрах столицы. В частности, здесь проводится кинезиотерапия (костюм Атланта) – уникальный метод для лечения ДЦП. Есть и механотерапия (тренажеры для разработки конечностей, пассивной ходьбы, параподиум), физиотерапия (магнитотерапия, электротерапия, теплолечение, тубус кварц), эрготерапия и многое другое.

В новом центре будет также применена фитотерапия и занятия в бассейне.

Исабаева рассказала, что в день специалисты центра могут провести лечение для более чем 70 детей. К сожалению, в течение последних 4 лет отмечается значительный рост детей, нуждающихся в реабилитации - от 25 детей в 2013 году до 704 в 2017. Мощности одного центра уже не хватало, чтобы помочь всем желающим. Поэтому было принято решение открыть второй центр реабилитации. В настоящий момент, в целом, реабилитацию в двух центрах проходят 704 ребенка с болезнями ДЦП, синдромом Дауна, врожденными пороками развития, с эпилепсией и ортопедической патологией и другими заболеваниями.

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На сегодняшний день с 2013 года проведено 369 ортопедических операций с достижением положительной динамики. По программе менторства ведущими специалистами из 6 стран мира (Англия, Израиль, Китай, Россия, Литва и Казахстан) проведено 2 457 консультаций и 2 958 курсов реабилитаций.