Валюта нал
USD 338.50 339.00
RUB 5.86 5.90
EUR 403.00 404.30
Валюта бирж
USD/KZT
338.9
+0.000%
EUR/KZT
404.61
+0.000%
RUB/KZT
5.89
+0.000%
EUR/USD
404.61
+0.000%
EUR/CHF
404.61
+0.000%
EUR/JPY
404.61
+0.000%
GBP/USD
460.36
+0.000%
USD/CHF
338.9
+0.000%
USD/JPY
338.9
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
338.9 404.61 5.89
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.58
+0.002%
Нефть WTI
49.95
+0.001%
Золото
1327.2
-0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
996
-0.010%
Жилье Астана
968
+0.027%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.58 49.95 1327.2
+0.002% +0.001% -0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

BI Group открыла реабилитационный центр «Жулдызай»

15.09.2017 16:37   656   0

Прекрасная погода, веселое настроение и море детских улыбок. Торжественное открытие второго медицинского реабилитационного центра «Жулдызай» в Астане прошло в праздничной атмосфере.

На мероприятие собрались родители с детьми, которые получают лечение в центре, специалисты центра, представители госструктур, сотрудники компании BI Group. И, конечно – почетные гости - олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и чемпион мира Канат Ислам. Они вместе с главой компании BI Group Айдыном Рахимбаевым и заместителем акима г.Астаны Ермеком Аманшаевым перерезали красную ленточку и дали старт работе нового современного центра, где в прямом смысле происходит волшебство.  Именно в этом центре малыши, которые из-за сложных заболеваний никогда не ходили и не говорили, делают свои первые шаги и произносят первые слова.

Тохтару Тулешову поменяли статью обвинения...
Тохтару Тулешову, обвиняемому в экономических преступлениях, изменили суть дела.    Мархаба Жакыпова, защитник Тохтара Тулешова, расск...

"Поздравляю фонд «BI Жулдызай» с открытием такого замечательного центра, где созданы все условия для того, чтобы дети становились здоровыми! – отметил Ермек Аманшаев. – Огромное значение имеют социальные программы бизнес-структур, ваша работа по реабилитации особенных детей – неоценима!"

Презентован информационный портал «Рухани жаңғыру» с доменом ruh.kz

Директор КФ «BI Жулдызай» Гульхан Исабаева провела для гостей экскурсию по просторному и светлому центру площадью 500 кв. метров, продемонстрировав уникальное оборудование и процедуры, которых нет в других медицинских центрах столицы. В частности, здесь проводится кинезиотерапия (костюм Атланта) – уникальный метод для лечения ДЦП. Есть и механотерапия (тренажеры для разработки конечностей, пассивной ходьбы, параподиум), физиотерапия (магнитотерапия, электротерапия, теплолечение, тубус кварц), эрготерапия и многое другое.

Материалы по теме

Презентован информационный портал «Рухани жаңғыру» с доменом ruh.kz

Тохтару Тулешову поменяли статью обвинения

В Казахстане могут снизить размеры административных штрафов

ОСМС позволит казахстанцам пользоваться услугами частных клиниках

Стартовало голосование за участников номинаций L’Officiel Awards 2017

В новом центре будет также применена фитотерапия и занятия в бассейне.

Исабаева рассказала, что в день специалисты центра могут провести лечение для более чем 70 детей. К сожалению, в течение последних 4 лет отмечается значительный рост детей, нуждающихся в реабилитации - от 25 детей в 2013 году до 704 в 2017. Мощности одного центра уже не хватало, чтобы помочь всем желающим. Поэтому было принято решение открыть второй центр реабилитации. В настоящий момент, в целом, реабилитацию в двух центрах проходят  704 ребенка с болезнями ДЦП, синдромом Дауна, врожденными пороками развития, с эпилепсией и ортопедической патологией и другими заболеваниями.

Тохтару Тулешову поменяли статью обвинения

На сегодняшний день с 2013 года проведено 369 ортопедических операций с достижением положительной динамики. По программе менторства ведущими специалистами из 6 стран мира (Англия, Израиль, Китай, Россия, Литва и Казахстан) проведено 2 457 консультаций и 2 958 курсов реабилитаций.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    71

  • 2. Нет, не нравится
    171

  • 3. Мне все равно
    21

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    43

Цифра дня
1,1
трлн тенге
составил дефицит бюджета Республики Казахстан за январь-июль 2017 года
Цитата дня
«Бой казахстанского боксера Геннадия Головкина - большое событие для казахстанцев. Он соберет у телевизора всех нас. Наш земляк гремит. Мексиканец Альварес очень знаменитый человек, тоже боксер высшего класса. Давайте все пожелаем ему (Г.Головкину – «Къ») успехов. Я буду смотреть этот бой, несмотря на то, что в этот момент буду с визитом у наших соседей. Будем все болеть за него!»
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное