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Биртанов: «Лекарствами будут обеспечены все граждане, нуждающиеся в лечении»

13.07.2018 19:30   596   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Всех больных с хроническими заболеваниями включат в обязательные регистры диспансерных больных для того, чтобы в последующем обеспечивать их бесплатными лекарственными средствами бесперебойно.

Как сообщил на пресс-конференции в СЦК министр здравоохранения Елжан Биртанов, сейчас в регионах проводится соответствующая работа. По его данным, на сегодня порядка 3,5 млн человек обеспечиваются более чем 400 наименованиями лекарственных средств бесплатно. При этом за 10 лет количество этих наименований увеличилось со 180 до 460, то есть каждый добавляются новые наименования медикаментов, которые граждане могут получать бесплатно. Количество получателей выросло с 2 млн до почти 3,5 млн человек, сумма финансирования выросла в 6,4 раза.

«Но, к сожалению, по тому списку, который государство определило на всех пациентов, средства в местных бюджетах не выделялись и кроме того лекарства закупались в разные сроки по разным ценам. Поэтому в прошлом году был принят закон «О централизации», и на этот год мы лекарства уже закупали централизовано. В результате была достигнута экономия бюджетных средств в размере 23 млрд. тенге. У нас на этот год был дефицит порядка 34 млрд тенге. И, соответственно, сэкономленная сумма была направлена на закуп дополнительных объемов лекарств с тем, чтобы охватить лекарственным обеспечением всех граждан, нуждающихся в лечении», - сообщил Биртанов.

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В этой части он сообщил, что в настоящее время Единый дистрибьютор СК – Фармация проводит работу по бесперебойному обеспечению лекарствами населения на 2019 год. В частности, до конца августа текущего года будет сформирована потребность в лекарственных средствах, до сентября проведутся закупки на 2019 год, в ноябре ожидаются поставки закупленных препаратов на склад СК-Фармации. В начале 2019 года лекарства будут поставлены в медорганизации страны для последующего отпуска населению.

Фото: Pixabay

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