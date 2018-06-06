Елжан Биртанов обвинил соцсети в истерии по менингиту

Минздрав пересмотрит правила и нормы взаимодействия с общественностью и СМИ, чтобы «было четко понятно, кто и за что отвечает».

Заболеваемость менингитом имеет волноообразный характер. В 2013 году было зарегистрировано 117 случаев, в 2014 году — 119. Наибольший пик был в 2015 году — 424 случая, в 2016 году — 120 случаев, в 2017 году — 62 случая. Речь идет о заболеваемости бактериальным менингитом. Умерших в 2013 году было 18 человек, в 2014 году — 15 человек, в 2015 году — 21 человек, 2016 году — семь, в 2017 году — 11 человек.

Но такого шума, как в 2018 году, вокруг менингита не было даже в 2015 году.

«Истерия, наверное, связана с тем, что мы начали активно пользоваться социальными сетями и это уже факт. Я призываю коллег научиться работать вместе. Я сегодня дал поручение, и все санитарные правила и нормы будут пересматриваться, и обязательный компонент - взаимодействие с общественностью и СМИ - будет включен туда, чтобы знать, как действовать в таких ситуациях, чтобы в будущем было четко понятно, кто и за что отвечает», - отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов во время пресс-конференции в Алматы.

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При этом неоднократно к казахстанцам с просьбой не поддаваться панике и не верить неофициальным сведениям (среди пользователей WhatsApp распространяется информация, в которой женщина призывает всем детям, посещающим дошкольные организации, проводить антибиотикотерапию против менингита) обращались министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин, руководитель Департамента охраны общественного здоровья г. Алматы Айзат Молдагасимова.