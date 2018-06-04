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Биртанов о рассылках с недостоверной информацией по менингиту: «Прокуратура начала расследование»

04.06.2018 12:15   721   0 Автор: Салим САКЕНОВ

В минздраве рассчитывают, что авторы рассылок с недостоверной информацией о заболеваемости менингитом будут привлечены к ответственности. Такое мнение высказал министр здравоохранения Елжан Биртанов на брифинге в Астане.

«Прокуратура Алматы начала расследование. Если какие-то нарушения законодательства по данной ситуации есть, в том числе по рассылке информационных сообщений, я считаю, что должны привлекаться к ответственности такие лица. Для того, чтобы не сеять панику среди населения», - заявил он.

Министр заверил, что республиканский штаб ежедневно будет отчитываться перед средствами массовой информации для предоставления оперативной и достоверной информации.

«Доверяйте официальным источникам информации. Министерство здравоохранения всю необходимую работу проводит и всю необходимую информацию предоставляет. Нет никакого повода поддаваться панике», - подчеркнул Биртанов.

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