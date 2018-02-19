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Бишимбаев: «Я не могу признать себя виновным в том, чего не совершал»

19.02.2018 20:54   2736   0

Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев выступил в суде после того, как гособвинение запросило для него 12 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня в ходе прений по делу экс-министра национальной экономики РК в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны государственный обвинитель Сауле Сыдыкова запросила для Куандыка Бишимбаева 12 лет лишения свободы.

«Конечно, мера наказания, предусмотренная мне стороной обвинения, меня огорошила. Я не могу с ней никак согласиться. Моя позиция основана только на одном – я не могу себя признать виновным в тех деяниях, которые я не совершал. Считаю, что представленные сегодня доказательства, и вообще в течение всего судебного заседания, никаким образом не доказывают, что в деяниях, в которых признаются сидящие здесь люди, я каким-то образом участвовал», - сказал Куандык Бишимбаев в суде.

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Экс-министр  считает, что другие подсудимые оговаривают его. Хотя сами «физически брали взятки, договаривались между собой и пойманы с поличным».

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«И вот сижу я. Человек, который вообще не имеет к этому никакого отношения, нет разговоров, нет фактов передачи взяток, придумываются какие-то эпизоды. Обвинение просит мне 12 лет лишения свободы, а людям, которые брали взятки - 2-3 года. Я не считаю, что обвинение руководствуется здесь законом и справедливостью», - добавил он.

Он напомнил, что все, кто давали показания против него, неоднократно меняли их как в ходе суда, так и в ходе следствия.

Справка:

Куандык Бишимбаев обвиняется в получении крупной взятки и хищении государственных средств в группе лиц по предварительному сговору. Согласно версии обвинения, его двоюродный брат Султан Нурлыбек стал посредником при передаче взятки в $2 млн при строительстве стекольного завода в Кызылорде, который курировал Бишимбаев.

По данным Нацбюро по противодействию коррупции, по эпизоду АО «Байтерек Девелопмент» общая сумма взяток составила 345 млн тенге за лоббирование интересов подрядных организаций при строительстве арендного жилья.

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миллионов тенге
потратили алматинцы на престижные номера для авто
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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