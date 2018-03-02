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Бишимбаев еще раз обратился к президенту Казахстана с просьбой о прощении

02.03.2018 17:54   4337   0

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, обвиняемый в коррупции, в своем последнем слове в суде попросил оправдать его.

"Я прошу Вас, Ваша честь, хотя обвинение попросило мне 12 лет, я не считаю себя виновным. Я прошу Вас оправдать меня, я прошу Вас изучить все материалы внимательно", - сказал К.Бишимбаев на заседании суда в пятницу.

К.Бишимбаев еще раз обратился к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой о прощении.

"Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, я прошу у Вас прощения. Для меня утратить ваше доверие, подвести вас, это огромная личная боль и трагедия. Ведь всем смыслом моей профессиональной деятельности было достойно служить реализации Вашей политики на благо Казахстана и казахстанцев. К этому, честно говоря, я готовил себя всю свою жизнь, к этому готовили меня и мои родители. Я всегда остаюсь благодарным Вам человеком, преданным Вашей политике, Вам и нашей стране человеком", - сказал подсудимый экс-министр.

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"Я не совершал тех преступлений, которые мне вменяют. И никаких доказательств этому нет. Мне неоднократно в ходе следствия предлагали: дайте признательные показания, Вы получите облегчение. (...) Я не могу платить такую цену, не могу оговаривать себя", - добавил К.Бишимбаев.

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Ранее в ходе судебного процесса К.Бишимбаев уже просил прощения у президента страны за то, что ошибся при подборе кадров и не оправдал доверия.

Главное судебное разбирательство по делу экс-министра началось 7 ноября 2017 года в суде Астаны, на скамье подсудимых вместе с К.Бишимбаевым находятся 23 человека. К.Бишимбаев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями: 366 часть 4 (получение взятки), 189 часть 4 пункт 2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) Уголовного кодекса Казахстана.

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По версии следствия, К.Бишимбаев еще до назначения министром, будучи главой правления нацхолдинг "Байтерек", организовал преступную схему по хищению бюджетных средств при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "OrdaGlass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".

Ранее со ссылкой на Нацбюро по противодействию коррупции сообщалось, что К.Бишимбаев, будучи председателем правления нацхолдинга "Байтерек" также создал преступную схему получения взяток от строительных компаний за лоббирование их интересов и вовлек своих подчиненных в эту деятельность.

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Всего бывшему министру вменяется 8 фактов получения взяток и один факт хищения бюджетных денежных средств на сумму 1,2 млрд тенге. 7 взяток на сумму 346 млн тенге были получены в рамках государственной программы "Нурлы жол" по строительству арендного жилья.

Санкция на арест бывшего министра была выдана 12 января 2017 года. Арест К.Бишимбаеву продлевали семь раз.

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