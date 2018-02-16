Бишимбаев заявил о провокациях в изоляторе

В зале заседания специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Куандык Бишимбаев сообщил о «неправомерных действиях» по отношению к нему в следственном изоляторе.

На сегодня, 16 февраля, были запланированы прения сторон по делу экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. Прения были перенесены судом на понедельник, 19 февраля. Причина – неявка двух адвокатов других подсудимых по этому же делу.

Также Куандык Бишимбаев сообщил суду, что в отношение него совершаются «неправомерные действия» в следственном изоляторе. Адвокат экс-министра нацэкономики Мади Мырзагараев сообщил, что спецконтингент провоцирует Бишимбаева.

«Его провоцируют на непонятные разговоры, порочащие честь и достоинство высшего руководства страны. А на его отказ продолжать разговор следует ответ в виде провокации на всякие «незаконные действия». В связи с этим он сделал данное заявление. Мы просили суд, чтобы он в соответствии со своими полномочиям, оградил его от этих провокационных действий», - заявил Мади Мырзагараев.

Адвокат подсудимого уточнил, что провокации совершают не сотрудники следственного изолятора и правоохранительных органов, а именно другие подсудимые, арестованные. Пока Бишимбаев не рассказал, на какие именно «незаконные действия» его провоцируют.

В России открыт филиал казахстанского бизнес-университета

«Суд сказал, что примет данное заявление во внимание. После чего последуют проверочные действия. После этого уже можно будет сказать, что именно имело место быть», - заявил адвокат.