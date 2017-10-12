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Бизнесмен Муратхан Токмади приговорен к трем годам лишения свободы

12.10.2017 12:10   333   0

К трем годам лишения свободы приговорен известный бизнесмен Муратхан Токмади он обвиняется в вымогательстве и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В ходе досудебного расследования между подсудимым и процессуальными прокурорами заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Заключив сделку, стороны ходатайствовали о назначении наказания по статье 287, часть 4 пункт 2 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ст. 194, часть 3 пункт 2 УК РК (вымогательство) в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной инспекции средней безопасности.

Суд согласился с условиями процессуального соглашения.

Приговор не вступил в законную силу.

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Казахстанские спецслужбы 12 июня задержали советника генерального директора ТОО "КазСтройСтекло" Муратхана Токмади в ходе спецоперации в Алматы. Бизнесмен был задержан по подозрению в совершении преступления по статье "Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере". Предприниматель подозревается в том, что в 2005 году путем угроз применения насилия и вымогательства в отношении соучредителя ТОО "Семрюжком" и "Казстройстекло" завладел долей уставного фонда предприятий. Отмечалось, что своими действиями он мог причинить ущерб в размере более 185 миллионов тенге. Позже суд избрал Муратхану Токмади меру пресечения в виде содержания под стражей.

В этом году уровень инфляции для наименее обеспеченных казахстанцев заметно ниже

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Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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