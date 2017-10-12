Бизнесмен Муратхан Токмади приговорен к трем годам лишения свободы

К трем годам лишения свободы приговорен известный бизнесмен Муратхан Токмади он обвиняется в вымогательстве и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В ходе досудебного расследования между подсудимым и процессуальными прокурорами заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Заключив сделку, стороны ходатайствовали о назначении наказания по статье 287, часть 4 пункт 2 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ст. 194, часть 3 пункт 2 УК РК (вымогательство) в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной инспекции средней безопасности.

Суд согласился с условиями процессуального соглашения.

Приговор не вступил в законную силу.

Казахстанские спецслужбы 12 июня задержали советника генерального директора ТОО "КазСтройСтекло" Муратхана Токмади в ходе спецоперации в Алматы. Бизнесмен был задержан по подозрению в совершении преступления по статье "Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере". Предприниматель подозревается в том, что в 2005 году путем угроз применения насилия и вымогательства в отношении соучредителя ТОО "Семрюжком" и "Казстройстекло" завладел долей уставного фонда предприятий. Отмечалось, что своими действиями он мог причинить ущерб в размере более 185 миллионов тенге. Позже суд избрал Муратхану Токмади меру пресечения в виде содержания под стражей.

В этом году уровень инфляции для наименее обеспеченных казахстанцев заметно ниже