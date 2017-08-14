Бой часов Биг-Бен умолкнет на четыре года

На четыре года "замолчат" башенные часы Вестминстерского дворца - Биг-Бен. С 21 августа начинается их капитальный ремонт. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на палату общин, передает МИА "Казинформ".

В ходе реновации от часов отсоединят молотки, которые ударяли по почти 14-тонному колоколу каждый час на протяжении 157 лет. В то же время услышать бой курантов можно будет лишь по случаю важных событий, например, во время празднования Нового года.

96-метровая башня Елизаветы, считающаяся самым фотографируемым зданием Великобритании, уже наполовину закрыта лесами в рамках крупного ремонтного проекта. В планах отмыть и починить циферблаты Биг-Бена. Одновременно закрытыми будут лишь три, а четвертый станет показывать время, работая на современном электродвигателе. Но после ремонта оригинальный часовой механизм вернут. Ранее сообщалось, что в одной из вентиляционных шахт планируется установить лифт для посетителей с ограниченными возможностями и для возможных случаев эвакуации.



