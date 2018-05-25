Более 11 тысяч нарушений безопасности выявлено на промышленных объектах

С начала нынешнего года комитетом индустриального развития и промышленной безопасности проведено 308 проверок на опасных производственных объектах. Выявлено более 11 тыс. нарушений. Об этом в ходе специального брифинга сообщил заместитель председателя комитета Ныгмеджан Макажанов.

«С начала нынешнего года проведено 308 проверок, в ходе которых обследовано 3 810 опасных производственных объектов. Всего выявлено 11 193 нарушения требования промышленной безопасности, приостановлена деятельность 160 объектов, наложено 505 штрафов на общую сумму порядка 47 млн тенге, из них уже взыскано 433 штрафа на сумму более 34 млн тенге. Кроме того, проведено 284 внеплановых проверок. В ходе их обследовано более 2 тысячи объектов», - сообщил заместитель председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК Ныгмеджан Макажанов.

По словам спикера, под надзором Комитета и региональных департаментов находится свыше 8 тыс. предприятий, в составе которых более 210 опасных производственных объектов. В основном это подземные открытые рудники, угольные шахты, карьеры, разрезы, месторождения по добыче нефти и газа, объекты использования атомной энергии, магистральные трубопроводы, а также металлургические, нефтеперерабатывающие и химические заводы.

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«Более 90% штрафов наложено по нарушениям правил по безопасному ведению работ. Также штрафы налагаются по нарушениям правил безопасности при обращении со взрывчатыми материалами, радиоактивными и экологически опасными веществами. Также часто штрафы налагаются за воспрепятствование должностным лицам, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований», - добавил зампред комитета.

Ныгмеджан Макажанов отметил, что главным показателем работы ведомства является количество аварий на опасных производственных объектах. С начала года их количество выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году на объектах допущено 17 аварий, тогда как в прошлом году с января по май допущено 7 аварий. В этом году в результате аварий пострадало 7 человек, из них 1 со смертельным исходом, 2 тяжело травмированы и у 4 – травмы легкой степени.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН