Более 1,5 тысяч человек в Казахстане страдают от рассеянного склероза

По данным неврологов в Республике Казахстан от рассеянного склероза страдают приблизительно 1 522 пациента. Однако национального регистра по этому заболеванию в стране нет. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной Всемирному дню рассеянного склероза (РС), сообщила президент ассоциации неврологов Алма Жусупова.

По ее словам, причины развития РС, к сожалению, неизвестны - он не передается по наследству, однако близкие родственники человека с РС имеют несколько более высокий риск развития заболевания.

«Недавно была проведена фокус-группа среди пациентов с целью обсуждения актуальных вопросов по рассеянному склерозу и выявления потребностей и пожеланий пациентов. Как оказалось, люди с РС нуждаются в большей информированности о заболевании и новых возможностях лечения и реабилитации, а также в создании пациентской организации», - отметила спикер.

В этой части она добавила, что в Казахстане будет создано общественное объединение людей, страдающих рассеянным склерозом.

Рассеянный склероз является одной из наиболее серьезных проблем современной неврологии. Медико-социальная значимость рассеянного склероза определяется тем, что это заболевание является главной причиной инвалидизации лиц молодого возраста (от 20 до 40 лет) и связанного с этим снижения качества жизни. Некоторыми специалистами выдвигается теория о том, что причиной развития рассеянного склероза является вирусная инфекция. Однако, вирус, ответственный за развитие этого заболевания, так и не был выявлен.

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Существует закономерность: чем дальше от экватора, тем выше процент заболеваемости. Люди в северных регионах болеют намного чаще (70 случаев на 100 тысяч). Многие исследователи связывают этот факт с недостаточным количеством витамина D, который вырабатывается в организме человека при воздействии солнечных лучей.

Во всем мире рассеянным склерозом болеет более 2,3 млн человек. К сожалению, в последние годы казахстанские специалисты также отмечают неуклонную тенденцию к росту заболеваемости. Полностью вылечить пациентов с рассеянным склерозом нельзя, но своевременная диагностика и правильно назначенное лечение помогает пациентам жить полноценной жизнью. Существующие методы терапии могут устранить обострения предупредить прогрессирование заболевания, тем самым отсрочить инвалидизацию.