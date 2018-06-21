Более 2 тысяч учеников не смогли преодолеть проходной балл на ЕНТ

В первом потоке ЕНТ приняли участие 13 897 выпускников из 14 250 подавших заявления на участие. Тесты они сдали в 33 пунктах проведения ЕНТ. Преодолели порог 11 795 человек, или 84,8%. Не преодолели порог 2 102 выпускника (15,2%). Об этом сегодня в ходе пресс-конференции на площадке СЦК сообщил директор национального центра тестирования Рамазан Алимкулов.

Между тем, по данным Рамазана Алимкулова, только один выпускник набрал 137 из возможных 140 баллов. Средний балл по всему Казахстану составил 80,9, что на 4% больше, чем на ЕНТ-2017.

«Те, кто не сдал тестирование в этот раз, смогут повторно пройти ЕНТ в августе месяце. Если и тогда они не преодолеют порогового значения, то тогда с сентября месяца они могут поступить на платное отделение и оплатить учебу за 1 семестр. И потом в январе месяце попытаться сдать тестирование в третий раз. В прошлом году таким правом воспользовались более 30 тысяч студентов», - пояснил Рамазан Алимкулов.

И вчера впервые в республике ЕНТ на английском сдавала выпускница в Алматы на базе КазНУ им. аль-Фараби. Она набрала 81 балл. Всего по стране зарегистрировано 46 претендентов на сдачу ЕНТ на английском языке.

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«Пока ещё 140 баллов никто не набрал, но впереди семь дней ЕНТ, мы ожидаем, надеемся, что в 2018 году будут выпускники, которые наберут наивысший балл (Напомним: ранее директор Центра тестирования пообещал iPhone первому, кто наберёт 140 баллов – «Къ»)», – сказал он.

В первый день ЕНТ аннулирован один результат. Факт зафиксирован в южном Казахстане. В целом, аннулирование и удаление из аудитории происходит только по одной причине – нарушение правил проведения ЕНТ.

Глава Национального центра тестирования также подтвердил единичные факты использования сотовых телефонов, но так как «цель не стояла, чтобы составить акт и выгнать из аудитории», представители им ненавязчиво, не мешая другим, вежливо объясняли, что нельзя нарушать правила поведения на ЕНТ. В этой части он прокомментировал историю с выпускником столичной школы, который пытался пронести на ЕНТ сразу десять телефонов.

«Факты перевернутые. 10 телефонов изъяты до входа в аудиторию. У него все телефоны изъяли. Во время проведения тестирования таких фактов выявлено не было», - сказал глава Национального центра тестирования.

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Ищут, по его словам, и тех, кто опубликовал в социальных сетях материалы тестирования.

«К сожалению, бывают факты, что каким-то образом они фотографируют и публикуют в соцсетях. Но у нас работают глушители и подавители сигналов мобильной связи. В этом году мы на 100% модернизировали технические средства, и у нас практически все аудитории оснащены подавителями стандарта 4G, то есть во время тестирования у них (выпускников – «Къ») нет возможности пересылать, это происходит после. С этим мы боремся», - подчеркнул спикер.

Что касается двух выпускников, которые обратились за медицинской помощью, то один из них по решению госкомиссии сдаст ЕНТ со следующим потоком. Второй - после получения медпомощи, продолжил сдачу тестирования и «благополучно сдал ЕНТ».