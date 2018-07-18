Более 20% казахстанцев страдают ожирением

В Казахстане необходимо создать отдельную бариатрическую службу для борьбы с массовым ожирением населения, считает президент РОО «Казахстанское Общество Бариатрических и Метаболических Хирургов» Орал Оспанов.

«Нужно ставить вопрос о создании бариатрической службы в Казахстане, в том числе – и для масштабирования операций по восстановлению энергетического баланса человека», - сказал Оспанов в ходе онлайн-конференции на портале BNews.

Он заметил, что в Казахстане в настоящее время уровень ожирения выше, чем в Швеции при том, что в этой стране вдвое меньшее население.

«У них 18% от общей массы населения уровень ожирения, у нас – более 20%, у нас должно проводиться в год не менее 4 тысяч бариотрических операций в год, а проводится несколько сотен, в Швеции – до 9 тысяч таких операций проводится», - отметил эксперт.

Одновременно он признал, что в Казахстане хирургов, которые могут проводить такие операции можно «по пальцам пересчитать», поэтому нужно в первую очередь учить врачей.

«У нас сейчас врачи-хирурги вынуждены сейчас еще и прописывать прооперированному дальнейшее лечение, советы давать по питанию, в том числе и лицам, страдающим диабетом. Потому что эндокринолог, не сталкивавшийся с этими болезнями, испытывает сомнения по поводу назначений», - констатировал Оспанов.

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По его словам, существует также проблема сверхожирения, когда пациенты являются фактически инвалидами.

«Они не могут двигаться, они не могут питаться, они не могут за собой ухаживать. Эти люди, будем говорить откровенно, погибают, их достаточно много. Оперировать этих пациентов очень сложно, вероятность осложнений у них после операции достаточно высокая, соответственно, должны быть созданы центры, где должны быть не только коляски или подъемники, способные поднять такого пациента с большим весом, там должна быть специализированная реанимация, анестезиолог, который знает, как вести этих пациентов, потому что при ожирении высокой степени возникает дыхательная недостаточность. У них часто развивается гипертоническая болезнь – и ими никто не хочет заниматься», - сказал глава профильного сообщества.

Он добавил, что вместе с ожирением в Казахстане прогрессирует сахарный диабет второго типа.

«То, что у нас официально зарегистрированы 300-400 тысяч человек больных этим типом диабета, это только маленькая вершина айсберга. В своей работе мы сталкиваемся с тем, что этих пациентов гораздо больше, чем состоит на учете», - сказал Оспанов.

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Помимо этого, по его словам, связаны с ожирением гипертоническая болезнь, нарушения дыхания, жировая болезнь печени, которая в свою очередь провоцирует развитие сахарного диабета.

«Самая распространенная причина ожирения – это улучшение качества жизни, доступность питания, легкоусвояемых углеводов, в первую очередь. Это наше комфортное передвижение, это машины: мы очень мало ходим, соответственно, очень мало сжигаем углеводов. А ожирение – это энергетический дисбаланс, когда человек потребляет больше, чем сжигает, это приводит к отложениям», - сказал эксперт.

Он также отметил, что ожирение чаще возникает у мужчин, и у мужчин часто больше показаний к снижению веса, чем у женщин, потому что у мужчин жировой массы не должно быть более 20% от массы тела.

«У женщин это соотношение допускается до 30%. Отсюда и смертность среди мужского населения от осложнений – инсультов, инфарктов, атеросклероза, которые развиваются на почве лишнего веса и ожирения», - заключил Оспанов.

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