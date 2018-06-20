Валюта нал
USD 341.40 341.85
RUB 5.36 5.39
EUR 394.50 395.98
Валюта бирж
USD/KZT
341.08
-0.003%
EUR/KZT
394.46
-0.005%
RUB/KZT
5.37
-0.013%
EUR/USD
394.46
-0.005%
EUR/CHF
394.46
-0.005%
EUR/JPY
394.46
-0.005%
GBP/USD
448.86
-0.002%
USD/CHF
341.08
-0.003%
USD/JPY
341.08
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
341.08 394.46 5.37
-0.003% -0.005% -0.013%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1009
-0.017%
Жилье Астана
967
-0.011%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Более 72 тысяч семей получили адресную социальную помощь нового формата

20.06.2018 20:20   1675   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

На 1 июня 2018 года адресная социальная помощь нового формата назначена порядка 72 тысячам семей в составе 368 тыс. человек. Из них 59 тыс. человек являются получателями безусловной денежной помощи и более 309 тыс. человек - обусловленной денежной помощи. Об этом сегодня сообщила заместитель директора Департамента социальной помощи МТСЗН Балжан Баяхатова, передает корреспондент Kursiv.kz.

Общая сумма выплат составила 7,9 млрд тенге. В сравнении с 2017 годом средний размер АСП нового формата увеличился почти в 1,7 раза и составил порядка 4 200 тенге на человека в месяц.

«В структуре получателей АСП 21,7% (79,7 тыс человек) составляют трудоспособные граждане. Из числа трудоспособных 33,6 тыс. человек (67%) охвачены активными мерами занятости, в том числе, 22,6 тыс. человек трудоустроены на постоянные рабочие места, 8,6 тыс. человек направлены на общественные и социальные работы, 2,3 тыс. человек направлены на переподготовку, повышение квалификации и молодежную практику, 61 человек открыли собственное дело по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства», - сказала оБалжан Баяхатова.

70 автобусов от «СарыаркаАвтоПром» стандарта Евро-5 закупили в Актобе...
Сегодня в Актобе в торжественной обстановке состоялась презентация новых 70 автобусов для общественного транспорта и 10 школьных автобусов, которые бы...

70 автобусов от «СарыаркаАвтоПром» стандарта Евро-5 закупили в Актобе

По данным спикера, в целом в 2018 году на выплату государственной адресной социальной помощи предусмотрено 32 млрд тенге, из них 18 млрд тенге - из республиканского бюджета.

Напомним, в целях комплексного оказания социальной помощи малообеспеченным гражданам или семьям c 1 января 2018 года в Казахстане действует адресная социальная помощь нового формата, за которой граждане теперь обращаются в центры занятости населения.

Материалы по теме

70 автобусов от «СарыаркаАвтоПром» стандарта Евро-5 закупили в Актобе

Спорткомплекс имени Балуана Шолака послужит развитию туризма в Алматы

В Минтруда рассматривают варианты повышения минимальной заработной платы

Алматинская область стала самой густонаселенной в Казахстане

Мажилис одобрил изменение медобслуживания граждан на Байконуре

АСП нового формата заменила три вида социальных выплат: специальные государственные пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, выплачиваемые из республиканского бюджета независимо от дохода; государственные детские пособия до 18 лет для малообеспеченных семей, предоставляемые из средств местного бюджета с учетом доходов семьи; адресную социальную помощь, предоставляемую малообеспеченным домохозяйствам из средств местного бюджета с учетом доходов семьи.

АСП нового формата включает в себя три вида государственной поддержки:

- денежная выплата: на ежемесячной основе или в виде единовременной выплаты при обусловленном оказании помощи на 6 месяцев;

Спорткомплекс имени Балуана Шолака послужит развитию туризма в Алматы

- меры по содействию занятости: направление на обучение, молодежную практику, социальные рабочие места. Также предоставляется возможность получения микрокредита на открытие своего дела или расширение имеющегося бизнеса;

- гарантированный объем специальных социальных услуг: нуждающимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Подписывая социальный контракт, стороны берут на себя взаимные обязательства: социальные службы предпринимают меры по содействию занятости и выплачивают пособие, а трудоспособные члены семьи – добросовестно участвуют в мерах содействия занятости.

Помощь делится на два вида: безусловную и обусловленную. Безусловная денежная помощь предоставляется тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.

Тогда как обусловленная денежная помощь предоставляется семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.

В Минтруда рассматривают варианты повышения минимальной заработной платы

Обязательное условие назначения АСП – участие всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости и заключение социального контракта. Подписывая социальный контракт, стороны берут на себя взаимные обязательства: социальные службы принимают меры по содействию занятости и выплачивают пособие, а трудоспособные члены семьи добросовестно участвуют в мерах содействия занятости.

Единым критерием для оказания АСП является наличие месячного среднедушевого дохода ниже 50% от величины прожиточного минимума (15 000 тенге – черта бедности на II квартал текущего года). При исчислении совокупного дохода семьи в ее составе учитываются все члены семьи, совместно проживающие, ведущие общее хозяйство и зарегистрированные по месту жительства в пределах одного населенного пункта. Состав семьи, претендующей на получение АСП, учитывается на момент обращения. При исчислении совокупного дохода семьи учитываются все виды доходов, полученные в Республике Казахстан и за ее пределами за расчетный период (за квартал, предшествующий месяцу обращения за АСП).

Размер адресной социальной помощи на лицо (семью) рассчитывается в виде разницы между среднедушевым доходом и установленной чертой бедности из расчета на каждого члена семьи.

Напомним, начиная с 2014 года пилотный проект «Орлеу» внедрили в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, а с 1 июля 2015 года – во всех регионах республики.

Фото: Diplom-it.ru

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние пару недель доллар резко подорожал до 340 тенге (в обменных пунктах на 20 июня 2018 года). Как Вы думаете, с чем это связано?
  • 1. Цены на нефть падают

  • 2. Российский рубль дорожает

  • 3. В Казахстане начался туристический сезон

  • 4. Казахстанцы не доверяют тенге

  • 5. ФРС повышает процентную ставку

  • 1. Цены на нефть падают
    16

  • 2. Российский рубль дорожает
    10

  • 3. В Казахстане начался туристический сезон
    11

  • 4. Казахстанцы не доверяют тенге
    22

  • 5. ФРС повышает процентную ставку
    15

Цифра дня
Около 85%
огнестрельного оружия в мире
находится у гражданских лиц
Цитата дня
Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Есть три момента: надо быть организованным, работать и получать радость от своей работы
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное