Более 72 тысяч семей получили адресную социальную помощь нового формата

На 1 июня 2018 года адресная социальная помощь нового формата назначена порядка 72 тысячам семей в составе 368 тыс. человек. Из них 59 тыс. человек являются получателями безусловной денежной помощи и более 309 тыс. человек - обусловленной денежной помощи. Об этом сегодня сообщила заместитель директора Департамента социальной помощи МТСЗН Балжан Баяхатова, передает корреспондент Kursiv.kz.

Общая сумма выплат составила 7,9 млрд тенге. В сравнении с 2017 годом средний размер АСП нового формата увеличился почти в 1,7 раза и составил порядка 4 200 тенге на человека в месяц.

«В структуре получателей АСП 21,7% (79,7 тыс человек) составляют трудоспособные граждане. Из числа трудоспособных 33,6 тыс. человек (67%) охвачены активными мерами занятости, в том числе, 22,6 тыс. человек трудоустроены на постоянные рабочие места, 8,6 тыс. человек направлены на общественные и социальные работы, 2,3 тыс. человек направлены на переподготовку, повышение квалификации и молодежную практику, 61 человек открыли собственное дело по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства», - сказала оБалжан Баяхатова.

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По данным спикера, в целом в 2018 году на выплату государственной адресной социальной помощи предусмотрено 32 млрд тенге, из них 18 млрд тенге - из республиканского бюджета.

Напомним, в целях комплексного оказания социальной помощи малообеспеченным гражданам или семьям c 1 января 2018 года в Казахстане действует адресная социальная помощь нового формата, за которой граждане теперь обращаются в центры занятости населения.

АСП нового формата заменила три вида социальных выплат: специальные государственные пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, выплачиваемые из республиканского бюджета независимо от дохода; государственные детские пособия до 18 лет для малообеспеченных семей, предоставляемые из средств местного бюджета с учетом доходов семьи; адресную социальную помощь, предоставляемую малообеспеченным домохозяйствам из средств местного бюджета с учетом доходов семьи.

АСП нового формата включает в себя три вида государственной поддержки:

- денежная выплата: на ежемесячной основе или в виде единовременной выплаты при обусловленном оказании помощи на 6 месяцев;

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- меры по содействию занятости: направление на обучение, молодежную практику, социальные рабочие места. Также предоставляется возможность получения микрокредита на открытие своего дела или расширение имеющегося бизнеса;

- гарантированный объем специальных социальных услуг: нуждающимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Подписывая социальный контракт, стороны берут на себя взаимные обязательства: социальные службы предпринимают меры по содействию занятости и выплачивают пособие, а трудоспособные члены семьи – добросовестно участвуют в мерах содействия занятости.

Помощь делится на два вида: безусловную и обусловленную. Безусловная денежная помощь предоставляется тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.

Тогда как обусловленная денежная помощь предоставляется семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.

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Обязательное условие назначения АСП – участие всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости и заключение социального контракта. Подписывая социальный контракт, стороны берут на себя взаимные обязательства: социальные службы принимают меры по содействию занятости и выплачивают пособие, а трудоспособные члены семьи добросовестно участвуют в мерах содействия занятости.

Единым критерием для оказания АСП является наличие месячного среднедушевого дохода ниже 50% от величины прожиточного минимума (15 000 тенге – черта бедности на II квартал текущего года). При исчислении совокупного дохода семьи в ее составе учитываются все члены семьи, совместно проживающие, ведущие общее хозяйство и зарегистрированные по месту жительства в пределах одного населенного пункта. Состав семьи, претендующей на получение АСП, учитывается на момент обращения. При исчислении совокупного дохода семьи учитываются все виды доходов, полученные в Республике Казахстан и за ее пределами за расчетный период (за квартал, предшествующий месяцу обращения за АСП).

Размер адресной социальной помощи на лицо (семью) рассчитывается в виде разницы между среднедушевым доходом и установленной чертой бедности из расчета на каждого члена семьи.

Напомним, начиная с 2014 года пилотный проект «Орлеу» внедрили в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, а с 1 июля 2015 года – во всех регионах республики.

Фото: Diplom-it.ru