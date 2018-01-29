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Борода и короткие штаны попадают под запрет

29.01.2018 18:27   10192   5 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Министерство по делам религии и гражданского общества внесло на рассмотрение мажилиса парламента поправки по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений, направленный на совершенствование действующего законодательства в религиозной сфере.

Представил документ парламентариям министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Документом предусматривается внесение 53 изменений и дополнений в 12 законодательных актов. В частности, впервые в отраслевой закон вводится юридическое определение таких понятий, как «деструктивное религиозное течение» и «религиозный радикализм». Их введение, уверены разработчики, даст возможность четко определять и давать правовую оценку деструктивной деятельности в сфере религии и противодействовать им.

Проектом закона устанавливается запрет на использование и публичную демонстрацию атрибутов и внешних признаков деструктивных религиозных течений.

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«Все эти признаки предлагается закрепить подзаконным актом. Как предлагается, это будет совместный приказ МВД, КНБ и нашего министерства. Основные признаки разработаны, и будут включать комплекс признаков как внешних, так и в комплексе с идеологическими, психологическими, конструктивными, организационными (признаками – «Къ»)», - сказал министр. – Например, внешним признаком деструктивных религиозных течений могут быть отнесены такие вещи, как проповедование нетерпимости, внешне – одежда, закрывающее лицо, характерная борода, укороченные штаны. Наряду с внешними признаками здесь будет играть роль их вероубеждения: то, что они говорят, что пропагандируют. Но не каждый в отдельности, а в комплексе и специальная экспертиза будет давать определение, является ли это признаком деструктивных явлений».

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Законопроектом предлагает внести запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующие распознаванию лица. Данная норма будет распространятся не только на граждан Казахстана, но и на иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц с дипломатическим иммунитетом.

В этой части органы внутренних органов наделяются компетенцией по составлению административных протоколов, по вынесению официальных предостережений о недопустимости действий, создающих условия для совершения экстремистских и террористических преступлений. Такая норма вводится в КоАП РК.  

В рамках проекта закона также вносятся нормы по ограничению получения гражданами Казахстана религиозного образования за рубежом.

«На сегодня этот процесс не регулируется. Наши граждане, обучаясь за рубежом, в том числе в сомнительных учебных заведениях, попадают под влияние деструктивных идеологий. Получив там образование возвращается с чуждыми для нас ценностями и радикальным верованием. В этой связи мы предлагаем ограничить выезд тем, кто не получил базовое высшее религиозное образование в Казахстане. Исключение будут составлять обучение за рубежом на основании международных договоров и соглашений между религиозным объединением и зарубежным учебным заведением, а также для тех религиозных объединений у кого нет религиозных образовательных учреждений на территории Казахстана, например, для иудейской общины, поэтому они могут сразу направлять за рубеж для получения религиозного образования», - пояснил министр.

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На уровень закона «О госслужбе» из Кодекса о чести госслужащих предлагается вывести три ограничения: не использовать свое служебное положение в интересах религии и религиозных объединений, не принуждать подчиненных к религиозной деятельности, не выступать инициатором или членом религиозных объединений.

Эти нормы, как отметил Нурлан Ермекбаев, не ограничивают права госслужащих участвовать в религиозный мероприятиях, посещать культовые учреждения вне рабочее время.

Документом также вносятся нормы по повышению прозрачности финансовой деятельности религиозных объединений.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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