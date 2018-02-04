Боровое может стать центром детских фестивалей

Щучинско-Боровская курортная зона может стать местом проведения международного детского фестиваля. Об этом рассказал министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

Глава ведомства отметил, что в 2018 году запланирован ряд крупных мероприятий, которые пройдут в Боровом. Так, в районе озера Катарколь будет открыт детский творческий лагерь. Также в рамках празднования 20-летия Астаны впервые запустится международный проект-фестиваль детско-юношеского творчества Burabay Summer для талантов из всех уголков мира.

"На самом деле, детские фестивали — это самый удобный и финансово-привлекательный вид искусства. Организаторы оплачивают только приезд ребенка, но за каждым ребенком стоят родители, педагоги, сопровождающие. Представьте, сколько людей один ребенок привлекает своим участием на конкурсе. Мы совместно с акимом Акмолинской области подписали меморандум. Боровое должно стать первым центром международного детского фестиваля в Казахстане", — отметил Мухамедиулы.