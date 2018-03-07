Божко о подтоплениях в Алматы: «Понастроили в предгорьях элитных домов»

Заместитель председателя мажилиса парламента РК Владимир Божко высказался о паводках в Алматы.

«Вы знаете, у нас есть одна особенность у граждан: не обращать внимания на природу, когда касается личных интересов. Понастроили в предгорье домов, в том числе элитных поселков, забыли, что вода обычно сверху, с горы, течет вниз. И вот эти последние подтопления связаны, с одной стороны, с застройкой без учета возможных вот таких стоков, которые возникают при большом объеме снега», - цитирует Sputnik Казахстан Владимира Божко.

Он также отметил, что в этом году в предгорьях Алматы было много снега.

«Когда снег начал таять - улицы подтопило. Это первое. В Алматы еще в 18 веке была сделана великолепная система арыков - она очень хорошо канализировала стоки в реки, которые текли через Алмату. И для этого нужно было во многих поселках не создавать ситуацию, при которой деградировали арыки, не перекапывать и не асфальтировать их. Вот привычка содержать арыки в чистоте в обществе утрачена. Считается незазорным свой мусор вывалить в арык, не думая о том, что завтра тебя затопит», - посетовал зампредседателя мажилиса парламента.

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