Бозумбаев о задержании заместителей: «Естественно, я болею за своих товарищей»

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев высказался по поводу задержания своих заместителей правоохранительными органами, передает МИА «Казинформ».

«Я, к сожалению, не могу комментировать, потому что идет следствие. Естественно, я болею за своих товарищей, но любое мое какое-то мнение может быть интерпретировано как вмешательство в дела следствия и давление, поэтому я публично этот вопрос комментировать никак не могу», - сказал Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы в ходе отчетной встречи перед населением.

Министр добавил, что вопросы лучше в данный момент адресовать адвокатам и следователям. «Вот две процессуальные стороны, с которыми сейчас можно о чем-то разговаривать», - заключил Канат Бозумбаев.

Напомним, вице-министр энергетики Казахстана Бакытжан Джаксалиев подозревается в коррупционном правонарушении, в результате которого государству причинен ущерб на сумму более 740 млн тенге.

Также Национальным бюро по противодействию коррупции в марте был задержан вице-министр энергетики Садибеков Гани Калыбаевич, который подозревается в хищении более 1 млрд тенге.

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