Бюро по правам человека призвало прекратить блокировку соцсетей в РК

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности призвало прекратить незаконные блокировки соцсетей в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте бюро.

Согласно заявлению, бюро намерено инициировать кампанию по сбору подписей казахстанцев под требованием прекратить незаконные блокировки социальных сетей. В бюро подчеркнули, что граждане Казахстана имеют полное право свободного доступа к информации в любое время.

В заявлении также сказано, что в Казахстане, начиная с марта 2018 года, практически ежедневно наблюдается блокировка некоторых социальных сетей и мессенджеров. В ответ на многочисленные жалобы граждан и попытки журналистов и правозащитников выяснить причины этого Министерство информации и коммуникаций РК сообщило, что обязано во исполнение решения суда предпринимать действия по удалению материалов движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).

«В случае продолжения противоправной практики блокировки социальных сетей, мы будем вынуждены начать стратегическую тяжбу с Министерством информации и коммуникаций РК и другими, имеющими отношение к блокировке органами, а также провайдерами, что выразится в подаче иска о нарушении конституционных прав граждан на получение и распространение информации, включая возможное обращение в Комитет ООН по правам человека по факту нарушения статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Республикой Казахстан», - говорится в сообщении бюро.

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По их информации, после признания судом ДВК экстремистской организацией Комитет информации МИК РК направил официальные уведомления в адрес интернет-ресурсов Youtube, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Instagram и мессенджера Telegram с предложением ограничить доступ для пользователей из Казахстана к материалам ДВК или удалить их.

В связи с этим Комитет заявил, что если администрации этих социальных сетей откажутся блокировать материалы ДВК, то Комитет оставляет за собой право в соответствии с решением суда «принять меры по ограничению доступа к указанным интернет-ресурсам с территории Республики Казахстан».

Как известно, интернет-ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели ограничения на материалы ДВК. Youtube, Facebook и Twitter это сделать отказались. Сразу же после этого в Казахстане начались периодические блокировки Youtube, Facebook и Twitter.

В бюро по правам человека считают очевидным, что за данными блокировками стоит Министерство информации и коммуникаций РК, выполняющее решение суда «в части запрета деятельности ДВК на интернет-ресурсах». Блокировка социальных сетей напрямую ограничивает права казахстанских пользователей Интернета на беспрепятственное получение и распространение незапрещённой информации. В результате сотни тыс. пользователей соцсетей ограничены в возможности пользоваться ими в удобное для них время, что вызвано тем, что у компетентных государственных органов нет технической возможности выборочной блокировки, запрещенной судом информации, и они в определённое время суток просто блокируют всю социальную сеть.

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«Никто не имеет права ограничивать конституционные права граждан на получение и распространение информации и уж совсем неприглядно это смотрится в исполнении Министерства информации и коммуникаций РК, призванного способствовать реализации этого права в стране», - говорится в сообщении.

В бюро считают, что пользователи казнета должны получать полный объем оговоренных в договорах с провайдерами интернет-услуг. Это проблемы государственных органов, которые, ссылаясь на решение суда, наказывают ни в чем не повинных казахстанцев, в том числе их детей, перекрывая доступ к незапрещённой информации.

«Подобные действия, несмотря на то, что совершаются во исполнение судебного решения, однозначно представляют собой грубейшее нарушение конституционного права казахстанцев на получение и распространение информации», - говорится в сообщении бюро по правам человека в Казахстане.

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