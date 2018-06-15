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Бюро по правам человека призвало прекратить блокировку соцсетей в РК

15.06.2018 14:30   1901   0

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности призвало прекратить незаконные блокировки соцсетей в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте бюро.

Согласно заявлению, бюро намерено инициировать кампанию по сбору подписей казахстанцев под требованием прекратить незаконные блокировки социальных сетей. В бюро подчеркнули, что граждане Казахстана имеют полное право свободного доступа к информации в любое время.

В заявлении также сказано, что в Казахстане, начиная с марта 2018 года, практически ежедневно наблюдается блокировка некоторых социальных сетей и мессенджеров. В ответ на многочисленные жалобы граждан и попытки журналистов и правозащитников выяснить причины этого Министерство информации и коммуникаций РК сообщило, что обязано во исполнение решения суда предпринимать действия по удалению материалов движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК).

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«В случае продолжения противоправной практики блокировки социальных сетей, мы будем вынуждены начать стратегическую тяжбу с Министерством информации и коммуникаций РК и другими, имеющими отношение к блокировке органами, а также провайдерами, что выразится в подаче иска о нарушении конституционных прав граждан на получение и распространение информации, включая возможное обращение в Комитет ООН по правам человека по факту нарушения статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Республикой Казахстан», - говорится в сообщении бюро.

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По их информации, после признания судом ДВК экстремистской организацией Комитет информации МИК РК направил официальные уведомления в адрес интернет-ресурсов Youtube, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Instagram и мессенджера Telegram с предложением ограничить доступ для пользователей из Казахстана к материалам ДВК или удалить их.

В связи с этим Комитет заявил, что если администрации этих социальных сетей откажутся блокировать материалы ДВК, то Комитет оставляет за собой право в соответствии с решением суда «принять меры по ограничению доступа к указанным интернет-ресурсам с территории Республики Казахстан».

Как известно, интернет-ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники» ввели ограничения на материалы ДВК. Youtube, Facebook и Twitter это сделать отказались. Сразу же после этого в Казахстане начались периодические блокировки Youtube, Facebook и Twitter.

В бюро по правам человека считают очевидным, что за данными блокировками стоит Министерство информации и коммуникаций РК, выполняющее решение суда «в части запрета деятельности ДВК на интернет-ресурсах». Блокировка социальных сетей напрямую ограничивает права казахстанских пользователей Интернета на беспрепятственное получение и распространение незапрещённой информации. В результате сотни тыс. пользователей соцсетей ограничены в возможности пользоваться ими в удобное для них время, что вызвано тем, что у компетентных государственных органов нет технической возможности выборочной блокировки, запрещенной судом информации, и они в определённое время суток просто блокируют всю социальную сеть.

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«Никто не имеет права ограничивать конституционные права граждан на получение и распространение информации и уж совсем неприглядно это смотрится в исполнении Министерства информации и коммуникаций РК, призванного способствовать реализации этого права в стране», - говорится в сообщении.

В бюро считают, что пользователи казнета должны получать полный объем оговоренных в договорах с провайдерами интернет-услуг. Это проблемы государственных органов, которые, ссылаясь на решение суда, наказывают ни в чем не повинных казахстанцев, в том числе их детей, перекрывая доступ к незапрещённой информации.

«Подобные действия, несмотря на то, что совершаются во исполнение судебного решения, однозначно представляют собой грубейшее нарушение конституционного права казахстанцев на получение и распространение информации», - говорится в сообщении бюро по правам человека в Казахстане.

Фото: Shutterstock

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