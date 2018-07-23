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Бывшему депутату Кыргызстана продлили арест в Алматы

23.07.2018 17:53   1241   0

Задержанному в ходе спецоперации казахстанскими силовиками бывшему депутату Жогорку Кенеша Кыргызстана Дамирбеку Асылбек уулу продлили срок содержания под стражей, передает МИА «Казинформ».

«В отношении Дамирбека Асылбек уулу санкция суда была продлена до 15 августа», - сообщила пресс-служба Алматинского городского суда.

Напомним, в феврале казахстанские силовики провели крупномасштабную спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и городе Алматы. В ходе операции на территории Казахстана были задержаны 35 человек, причастных, по предварительной версии, к контрабанде на границе.

Фото: МИА «Казинформ»

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  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    245

  • 2. Неоправданно высокие цены
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  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
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Цитата дня
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Дональд Трамп
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