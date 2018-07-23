Бывшему депутату Кыргызстана продлили арест в Алматы

5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…

Цитата дня

Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду его худшим врагом

Дональд Трамп

Президент США