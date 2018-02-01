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Бывшему главе КНБ РК суд вынес второй приговор

01.02.2018 11:25   931   0

Бывшему главе комитета национальной безопасности Казахстана Нартаю Дутбаеву вынесен второй приговор, сообщается на сайте Военного суда.

Судебное разбирательство было проведено в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела сведений, относящихся к государственным секретам. Приговор был оглашен 26 января, известно о нем стало лишь в четверг.

Согласно приговору суда, Дутбаев Н.Н. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 380 (злоупотребление властью) и пунктами "б", "г" части 3 статьи 176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в редакции 1997 года, а также пунктами 1, 3 части 3 статьи 218 УК РК (легализация денег или имущества, полученных преступным путем). На основании статьи 55 УК РК путем частичного сложения наказаний определено 10 лет лишения свободы. На основании амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан сокращена неотбытая часть срока наказания наполовину и определено к отбытию 5 лет лишения свободы.

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Путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным приговором военного суда Акмолинского гарнизона от 24 августа 2017 года, окончательно определено к отбытию 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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Брат Нартая Дутбаева Рустембек Дутбаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 176 частью 3 пунктом "б" УК РК (в редакции 1997 года), 218 частью 3 пунктом 3 УК РК и на основании статьи 58 части 3 УК РК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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Еще один фигурант дела — экс-мажилисмен Орынбасар Калкабаев — признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 176 части 3 пунктами "б", "г" УК РК (в редакции 1997 года), 218 части 3 пунктами 1, 3 УК РК и на основании статьи 58 части 3 УК РК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний определено восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 24 августа  2017 года Нартай Дутбаев был признан виновным в разглашении государственных секретов и превышении служебных полномочий и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. 

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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