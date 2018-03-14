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Бывших заключенных хотят ограничить в употреблении алкоголя

14.03.2018 10:59   899   0 Автор: Салим САКЕНОВ

В среду на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили в первом чтении поправки в законодательство по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел, направленный на улучшение работы местной полицейской службы.

Как пояснил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, выступая перед депутатами, в целом «институт местной полицейской службы состоялся».

«По итогам прошлого года общее число зарегистрированных уголовных правонарушений сократилось на 12%. При поддержке акимов регионов, значительно укреплена ее материально-техническая оснащенность. Практически все подразделения местной полиции имеют собственные здания, построено 63 участковых пункта полиции, в том числе 50 – совмещенных с жильем. Проведен капитальный ремонт более 400 участковых пунктов. Приобретена оргтехника, автотранспорт и видеорегистрации. Улучшилось состояние дорожной безопасности, меньше зарегистрировано ДТП до 5% пострадавших и погибших до 12%», - сказал он.

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В то же время, констатировал вице-министр, «разделение местной полиции и ДВД создало предпосылки к размыванию основных принципов правоохранительной службы», что подтверждается проверками регионов.

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«Мировой опыт показывает, что управление основными силами правопорядка требует жесткой подчинености, особенно в условиях локализации кризисных ситуаций. В этой связи министерством разработан законопроект, предусматривающий создание департаментов полиции на базе департаментов внутренних дел; объединение департаментов полиции и местной полицейской службы с подчинением министерству. Будут сохранены принципы единоначалия и вертикали подчиненности, а также устранены имеющиеся негативные факторы», - пояснил он.

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Также законопроектом предлагается наделить акимов областного уровня правом ставить перед органами полиции задачи по обеспечению правопорядка, и назначать и освобождать начальников департаментов полиции по представлению МВД.

«Это позволит усилить роль и ответственность акимов на местах в вопросах профилактики правонарушений. При этом руководители департамента полиции не реже одного раза в год будут обязаны отчитываться перед акимом и населением», - отметил Тургумбаев.

Законопроектом устанавливаются дополнительные формы и методы профилактики рецидивных правонарушений и совершаемых в состоянии опьянения.

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«В частности, вводится полный запрет на употребление алкогольных напитков лицам, освобожденным из мест лишения свободы условно досрочно. Срок, в течение которого может быть установлен административный надзор в отношении ранее судимых лиц, увеличится с трех лет до погашения судимости. Вводятся правовые основания для содержания административно задержанных лиц в связи с увеличением срока задержания с 3 до 24 часов. Закрепляются их права и обязанности, а также условия содержания», - пояснил вице-министр.

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