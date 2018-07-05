Часть улиц Алматы станут односторонними

В Южной столице, в рамках комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца, вводится одностороннее движение транспортных средств на улицах: Жамбыла, Карасай батыра, Кабанбай батыра, Богенбай батыра, Гоголя, Макатаева, Муратбаева и Шарипова.

Одностороннее движение вводится по улице Макатаева от Калдаякова до Муканова в западном направлении.

По улице Гоголя от Ауэзова до Калдаякова в восточном направлении.

По улице Богенбай батыра от Калдаякова до Масанчи в западном направлении.

По улице Кабанбай батыра от Масанчи до Калдаякова в восточном направлении.

По улице Карасай батыра в западном направлении от Масанчи до Розыбакиева.

По улице Жамбыла в восточном направлении от Розыбакиева до Масанчи.

По улице Муратбаева от Райымбека до Шевченко в южном направлении.

По улице Шарипова от Абая до Макатаева в северном направлении.

«Данная мера позволит сократить конфликтные точки на 50%, а также снизить транспортную нагрузку на основные магистральные улицы. Ожидается повышение пропускной способности автотранспортных средств за счет увеличения средней скорости на 12 км/ч, а время прохождения участка сократится в среднем на 17%», сообщают в акимате города.

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При этом на улицах Гоголя, Макатаева и Кабанбай батыра выделяется обособленная полоса для общественного транспорта.

Напомним, что в прошлом году одностороннее движение транспортных средств было введено на улицах Шевченко и Курмангазы.