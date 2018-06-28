Цена на сигареты в Казахстане вырастет с 1 июля

В Казахстане с 1 июля 2018 года минимальная розничная цена на пачку сигарет увеличится на 20 тенге и составит 360 тенге.

Минимальные розничные цены и их постепенный рост установлены в постановлении Правительства РК №587 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2007 года №260 «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы». В соответствии с этим документом в Казахстане устанавливаются минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы в размере: 360 тенге - с 1 июля до 31 декабря 2018 года, 380 тенге - с 1 января 2019 года.

Напомним, до 31 декабря 2017 года в Казахстане минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы были установлены на уровне 320 тенге. С 1 января цена на них составила 340 тенге.