Тарифы на жилищные услуги продолжают дорожать

По итогам августа тарифы на жилищные услуги, тепло/водоснабжение, электроэнергию, газ и прочие виды топлива с начала года увеличились на 5%, с августа 2016 года - на 6%.

В частности, расходы на содержание жилья подорожали на 8,4% за год, до 26,63 тг за квадратный метр, вывоз мусора - на 4,8% за год, до 161,74 тг с человека в месяц.

В сфере водоснабжения и канализации заметнее всего подорожала холодная вода - на 10,5% к аналогичному месяцу годом ранее, до 71,6 тг за куб. метр. Тарифы на горячую воду выросли на 3,5%, до 221,77 тг за куб. м, на канализацию - на 9%, до 46,83 тг.

На 3,5% за год подорожало центральное отопление, до 3943,93 тг за гигакалорию, на 4,8% - природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, до 17,05 тг за куб. м, и на 4,3% - сжиженный газ, до 142,93 тг за кг.

Оплата за электроэнергию для населения, использующего электрические плиты, составляла на 1 уровне потребления* 1 130 тг за 100 кВт∙час (+9,7% за год), на 2 уровне - 1 498 тг за 100 кВт∙час (+2,7% за год) и на 3 уровне - 1 846 тг за 100 кВт∙час (+1,2%). Для населения, не использующего электроплиты, тарифы на электричество на 1 уровне потребления составляли 1 157 тг за 100 кВт∙час (+5,3% за год), на 2 уровне - 1 508 тг за 100 кВт∙час (+2,7%), на 3 уровне - 1 859 тг за 100 кВт∙час (+1,3% за год).

ОСМС позволяет казахстанцам бесплатно лечиться в частных клиниках

*По уровням тарифы дифференцируются, в зависимости от объемов потребления электроэнергии. Для каждого населенного пункта действуют свои рамки. Для одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц предусмотрены льготы.

В сентябре 2017 года, в ходе совместного заседания палат парламента, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству рассмотреть вопросы повышения тарифов ЖКХ для привлечения инвесторов и международные финансовые институты в эту сферу. По сообщению портала www.zakon.kz, глава государства отметил, что модернизация водотеплоснабжения требует огромных средств, и для обеспечения притока инвестиций в этот сектор следует совершенствовать законодательство по ЖКХ. По мнению президента, это позволит сбалансировать интересы потребителей и субъектов естественных монополий.

Было отмечено, что в Казахстане на данном этапе самая дешевая электроэнергия и в целом коммунальные услуги на всем постсоветском пространстве. Также подчеркнули, что повышать тарифы нужно будет, предварительно обеспечив платежеспособность населения.

Стартовало голосование за участников номинаций L’Officiel Awards 2017

По итогам прошлого года рост цен и тарифов на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составлял 11,2% к 2015 году. Тарифы на газ выросли на 8,8%, на электроэнергию - на 5,9%, на содержание жилья - на 4,8%, на отопление - сразу на 20%, на холодную воду - на 16,2%, на горячую воду - на 14,7%.

За прошлый год в эксплуатацию ввели 3,83 тыс. км водопроводных сетей, 210,3 км - канализационных, 75,1 км теплосетей и 3,37 тыс. км - газовых сетей.

По итогам 2016 системами водоснабжения оборудовано 98,4% жилищного фонда, канализацией - 65,4%, центральным отоплением - 40,5%. Центральное горячее водоснабжение есть в 36,2% жилфонда, ванна или душ - в 41%, напольные электроплиты - в 10%.