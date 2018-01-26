Цены на проезд в автобусах подорожали за год на 15%

В 2017 году автобусами было перевезено 18,2 млрд пассажиров, что на 0,6% меньше, чем за 2016 год. Для сравнения, в общем, всеми видами транспорта было перевезено 22,7 млрд (рост за год - на 1,7%).

Доля автобусных перевозок от всех пассажирских сократилась за год с 82% до 80,2%.

Несмотря на столь высокую долю автобусных перевозок, доходы от них составляют всего 20,3% от доходов всех предприятий транспорта в сегменте пассажирских перевозок, годом ранее - 21,1%.

Объем доходов, при сокращении количества пассажиров, продолжает рост: за год на 11% (9,5 млрд тг), до 95,8 млрд тг.

В среднем по Казахстану цена на поездку автобусом внутригородского сообщения составляет 74 тенге, рост за год - 14,9%.

Среди городов РК самые высокие цены на поездку автобусом внутригородского сообщения в Астане, Кызылорде и Усть-Каменогорске - по 90 тенге. В Кызылорде и Усть-Каменогорске цены за год выросли на 28,6% (20 тг) и 20% (15 тг) соответственно. В Астане цены не поменялись.

Социально значимые продтовары поднялись в цене на 0,1% с начала года

Но уже с февраля текущего года, по данным портала www.kstnews.kz, самая высокая цена за проезд в автобусе будет в Костанае - 100 тенге (+25%). Также о повышении тарифов просят перевозчики Алматы - до 150 тенге по картам Онай. В противном случае предлагается рассмотреть вопрос полного субсидирования убытков автобусных парков. Напомним, цена за проезд на автобусе в Алматы составляет 80 тенге по картам Онай и 150 тенге при наличном расчете.

Увеличение стоимости проезда на общественном транспорте аргументируют повышением цен на ГСМ, автозапчасти и коммунальные услуги.