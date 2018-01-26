Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Цены на проезд в автобусах подорожали за год на 15%

26.01.2018 10:01   878   0

В 2017 году автобусами было перевезено 18,2 млрд пассажиров, что на 0,6% меньше, чем за 2016 год. Для сравнения, в общем, всеми видами транспорта было перевезено 22,7 млрд (рост за год - на 1,7%).

Доля автобусных перевозок от всех пассажирских сократилась за год с 82% до 80,2%.

undefined

Несмотря на столь высокую долю автобусных перевозок, доходы от них составляют всего 20,3% от доходов всех предприятий транспорта в сегменте пассажирских перевозок, годом ранее - 21,1%.

Объем доходов, при сокращении количества пассажиров, продолжает рост: за год на 11% (9,5 млрд тг), до 95,8 млрд тг.

undefined

В среднем по Казахстану цена на поездку автобусом внутригородского сообщения составляет 74 тенге, рост за год - 14,9%.

Холеру и лихорадку в 2017 году в Алматы завезли из других стран ...
В 2017 году зарегистрировано 5 случаев холеры, 1 случай малярии, но в целом эпидемиологическая ситуация в южной столице была стабильной, произошло неб...

Среди городов РК самые высокие цены на поездку автобусом внутригородского сообщения в Астане, Кызылорде и Усть-Каменогорске - по 90 тенге. В Кызылорде и Усть-Каменогорске цены за год выросли на 28,6% (20 тг) и 20% (15 тг) соответственно. В Астане цены не поменялись.

Социально значимые продтовары поднялись в цене на 0,1% с начала года

Но уже с февраля текущего года, по данным портала www.kstnews.kz, самая высокая цена за проезд в автобусе будет в Костанае - 100 тенге (+25%). Также о повышении тарифов просят перевозчики Алматы - до 150 тенге по картам Онай. В противном случае предлагается рассмотреть вопрос полного субсидирования убытков автобусных парков. Напомним, цена за проезд на автобусе в Алматы составляет 80 тенге по картам Онай и 150 тенге при наличном расчете.

Увеличение стоимости проезда на общественном транспорте аргументируют повышением цен на ГСМ, автозапчасти и коммунальные услуги.

undefined

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    43

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    24

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    24

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    12

Цифра дня
в 11
раз выше
вероятность погибнуть в ДТП в Казахстане, чем в Норвегии, согласно данным Всемирного Банка
Цитата дня
Мы считаем , что промежуточные цели, которые мы перед собой ставили, мы достигли. Тем не менее, процесс снятия обременения на активы Национального фонда, он еще продолжается
Данияр Акишев
председатель Национального банка Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное