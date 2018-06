Цифровизация кардинально преобразует высшее образование

Образование в эпоху прорывных технологий должно стать тем базисом, который позволит экономикам стран удержаться на волне конкурентоспособности. Однако для этого необходимы изменения в системе преподавания, подготовки новых специальностей. Вокруг этой темы - «Инновация высшего образования в эпоху прорывных технологий» - происходили основные дискуссии в ходе VII Евразийского форума лидеров высшего образования (ЕНЕLF) на площадке Назарбаев Университета.

«В Послании этого года «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» одной из задач определено развитие человеческого капитала, предусматривающая создание собственной передовой системы образования. Для этого нам нужно адаптировать сферу образования под потребности новой инновационной индустриализации, нацеленной на переход от практики передачи знаний к формированию навыков креативного мышления, умение находить нужную информацию и верно применять её» - отметила государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова на церемонии открытия ЕНЕLF.

Эти задачи, стоящие перед Высшей школой, во всем мире еще не получили окончательного решения. Поэтому выбранная тема - «Инновация высшего образования в эпоху прорывных технологий» остается и сегодня крайне актуальной, относясь к категории классических дискурсов. Как пояснил президент АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу, тема перекликается и с трендами, отмеченными главой государства на Астанинском экономическом форуме, в Послании народу Казахстана нынешнего года.

«Каждый год в июне мы проводим Евразийский форум лидеров высшего образования. Каждый год мы пытаемся найти такую тему, которая была бы интересна нашим коллегам. Обсуждение влияния прорывных технологий на сферу высшего образования – это та тема, которую важно было рассмотреть» - пояснил Катсу.

И действительно инициатива получила горячий отклик у участников форума. «Очень правильно выбрана тема, потому что важно вовремя заметить тренды будущего и подготовиться к ним», - сказал директор дистанционных курсов университета Цинхуа Ю. Сидзи. При этом важно выделить долгосрочные тренды. Темпы смены технологий поражают и пугают. «Изменения происходят очень быстро. Появляются новые профессии, трансформируются старые. И проблема высшей школы понять, специалистов каких профессий нам готовить». – поддержал коллегу международный эксперт в области высшего образования д-р Джамиль Салми.

Понять же как работать с новыми технологиями сегодня невозможно в одиночку, истину приходится искать сообща. И подобный форум - один из инструментов, которые позволяют удержаться на волне, не быть погребенным под валом изменяющихся технологий.

Динамичное развитие, постоянные поиски новых форм, вхождение в учредители Альянса университетов Азии позволили Назарбаев Университету войти в 14 ведущих университетов из Азии, Китая, Японии, Республики Корея, Сингапура и других государств.

Такой быстрый рост молодого вуза не мог не вызывать интерес у коллег из разных стран. На 7-ом форуме присутствовало свыше 150 представителей из 15 стран мира. Среди них ученые и топ-менеджеры таких зарубежных вузов, как Duke University(США), Renmin University и Tsinghua University (Китай), The Chinese University of Hong Kong (Гонконг), University Politehnica of Bucharest (Румыния), American University of Central Asia (Кыргызстан), Уральский федеральный университет и Высшая школа экономики (Россия), Zayed University (ОАЭ), University of New York in Buffalo (США), University of New South Wales (Австралия).

Блага цифровизации

«Интернет сломал границы и барьеры географические и временные», - отметил международный эксперт в области высшего образования д-р Джамиль Салми. Действительно, онлайн-обучение позволяет смотреть лекции, курсы из любой точки земного шара. Можно даже удаленно посещать виртуальные лаборатории, ставить в них эксперименты. Уже не страшно опоздать на лекцию, пропустить важную тему, можно несколько раз пересмотреть важный урок дома. Сокращается разрыв между доступом к информации между развитыми и развивающимися странами. Важен лишь доступ к устойчивому и мощному интернету. «Поэтому я часто говорю, что у министра образования лучшим другом должен быть министр коммуникаций. Потому что, если есть разрыв в предоставлении услуг связи в регионах страны, то непременно будет разрыв и в доступе к ресурсам образования», - сказал Салми.

Между тем, всеобщая доступность электронных ресурсов заставляет пересмотреть отношение к самому преподаванию. Просто записать лекцию и выставить ее на университетском портале не станет инновацией. Процесс обучения должен поменяться целиком, при изменении учебной программы, должны меняться и педагогическая составляющая, и оценивание знаний. Необходимо учитывать применение в программах для самообучения элементы искусственного интеллекта. По признанию Шигео Катсу, в Назарбаев Университете постоянно вводятся новые технологии обучения, в частности на данном этапе осуществляется переход к модели Flipped Class (перевернутый класс).

В Назарбаев Университете проводятся исследования и в сфере Big data. «Мы рассматриваем разные модели, модули, в НУ должен быть баланс между точными науками и гуманитарными. Потому что исследователи могут быть полезны обществу, если обладают определенным набором ценностей. Наши ученые должны быть образованными в плане цифровизации. На данный момент у нас пересматриваются программы с учетом всего, что я отметил. Кроме того, хочу сообщить, что наш университет будет консультировать другие вузы по вопросам цифровизации», сообщил на форуме Шигео Катсу.

Серьезность намерений по переходу на инновационные технологии могли оценить участники форума непосредственно на себе. На ЕНЕLF в этом году был использован новый формат проведения секционных заседаний. А именно - сессии проводились в режиме обсуждения тем, вопросов, поступивших от участников форума и выведенных на экран в виде рейтинговой таблицы.

«Мне очень понравилось это приложение, когда модератор выбирает из перечня вопросов любой. Это очень важно. Поскольку бывают люди непубличные по складу характера. И им удобнее вопрос написать, нежели говорить в микрофон перед всем залом. Новые технологии приятно порадовали. Была на многих форумах, но этот формат самый эффективный из всех. Вопросы даже наименее рейтинговые рассматривались. Это позволяет мониторить время, не задаются длинные вопросы. Это одна из немногих конференций, на которых модераторы укладывались в точно отведенное время». – поделилась мнением вице-президент и главный директор Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ в Азиатско-Тихоокеанском регионе Энни Ло.

По мнению других участников, данный формат способствовал более глубоким дискуссиям, без длинных докладов и презентаций.

Найти свою особенность

Подготовка специалистов нового формата заключается не только и не столько в накачивании знаниями студентов, сколько воспитания человека, способного учиться на протяжении всей жизни, обладающем набором необходимых качеств. Это и умение работать в команде, и навыки критического мышления, и работа с информацией.

«Нам надо быть нацеленными вперед, попытаться угадать вектор развития Высшей школы. При этом надо учесть влияние факторов глобализации, региональных особенностей. Важно ориентироваться на STEM-образование и гуманитарные науки» - считает директор дистанционных курсов университета Цинхуа Ю.Сидзи.

Вообще, STEM-технологии удостоились на форуме самых жарких дискуссий. Кто-то понимал STEM- дисциплины буквально, как изучение естественных наук, технологии, инженерии, математики. Кто-то говорил о принципе STEM-образования как объединения наук, направленное на развитие новых технологий, на инновационное мышление.

«STEM- дисциплины - это та область, которая является перекрестной для всех направлений: гуманитарных, технических, юридических, и других. Когда говорим об обучении студентов, то мы не имеем ввиду обучение только STEM-дисциплинам. Мы не хотим, чтобы они были людьми, которые кроме STEM-дисциплин ничего не знают, они должны быть всесторонне развитыми. И в STEM-технологии приходить не «с нуля», а с завершенным, полноценным образованием, которое в том числе включает и гуманитарные науки. Поскольку выпускникам придется в жизни встретиться с различными вызовами, важно чтобы они могли с ними справляться», - отстаивал свою точку зрения провост и профессор Вэй-Лун компьютерных наук и инженерии Китайского университета Гонконга Бенджамин Во. По его мнению, выпускники, обучившиеся по STEM-технологиям, должны соответствовать 4 базовым ценностям: интернациональное видение, критическое мышление, высокие этические ценности и умение работать в команде.

С ним соглашались и другие участники, отмечая, что в эпоху глобализации важно иметь свои особенности мышления, свой стиль. Причем это относится и к вузам. «В каждом учебном заведении должны быть свои особенности. Сегодня университеты обучают одним и тем же специальностям. Я призываю их диверсифицироваться и фокусироваться на той сфере, которая для них особенно важна. Находить свои, присущие только ему специальности», – считает Джамиль Салми. При этом, в данном контексте на форуме неоднократно звучал пример Назарбаев Университета, в котором готовят кадры по редким специальностям, в том числе в сфере биотехнологий, ядерной инженерии, робототехники, механотронике. Но опять-таки, как подчеркивали участники форума, надо развивать те профессии, те научные направления, которые нужны стране в первую очередь.

«Приезжая 12 лет в Астану, я каждый раз отмечаю положительные изменения, каких не вижу в других странах. Главное, что меняется не только архитектурный облик города, меняются и люди. Этому способствует развитие институтов, направленных на совершенствование личности, развивается образование. И это радует. Поскольку успешные страны – не те, которые богаты ресурсами, а те, которые развивают свой народ», - отметил Джамиль Салми.