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Численность населения Казахстана продолжает расти

16.07.2018 10:10   758   0

Численность населения страны на 1 июня 2018 года составила 18 253,3 тыс. человек, в том числе городского – 10 514,3 тыс. человек (57,6%), сельского – 7 739,0 тыс. человек (42,4%). По сравнению с 1 июня 2017 года численность населения увеличилась на 239,1 тыс. человек или 1,3%, сообщает Комитет статистики МНЭ РК.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-май 2018 года составило 159,9 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости на 1 000 человек составил 21,15 родившихся.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-маем 2017 года увеличился на 3,8 тыс. человек или на 3,8% и составил 103,5 тыс. человек. Естественный прирост на 1 000 населения составил 13,69 человека.

Сколько безработных в Казахстане?...
В Казахстане численность безработных в июне 2018 года, по оценке, составила 434,4 тыс. человек, что составляет 4,8 процента от численности рабочей сил...

В рассматриваемом периоде число умерших составило 56,4 тыс. человек, что на 1,4% больше, чем в январе-мае 2017 года. Общий коэффициент смертности составил 7,46 умерших на 1 000 человек.

Сколько безработных в Казахстане?

В январе-мае 2018 года в республике зарегистрировано 1 366 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 1,6%.

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-мае 2018 года умерло 637 младенцев или 46,6% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 283 или 20,7%, от болезней органов дыхания – 113 или 8,3%, от инфекционных и паразитарных болезней – 70 младенцев или 5,1% и от несчастных случаев, отравлений и травм – 63 или 4,6%.

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За январь-май 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 8,54 случаев на 1 000 родившихся.

В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-мае 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшилось на 25,6% и составило 5 359 человек, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 17,3% и составило 12 874 человека, сальдо миграции -7 515 человек.

Несколько наркосайтов заблокировали в Казахстане

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ:

- доля прибывших из стран СНГ составила 77,3%;

- доля выбывших в страны СНГ – 88,8%.

Удельный вес межрегиональных мигрантов составил 31,5% от общего числа внутренних мигрантов страны.

Положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдалось в регионах и составило:

- г. Алматы – 14 185 человек;

- г. Астана – 4 898 человек;

- Южно-Казахстанской области – 1 559 человек;

- Акмолинской области – 25 человек.

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Вопрос дня
В Астане открылся Международный финансовый центр (МФЦА), в рамках которого будет действовать английское право и ряд льгот. Как Вы думаете, получится ли Казахстану привлечь туда крупных иностранных инвесторов и эмитентов?
  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов

  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия
    52

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле
    80

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами
    92

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов
    141

Цифра дня
163 604
тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
Цитата дня
Россия и Казахстан, являясь стратегическими партнерами, в непростой международной обстановке находят сбалансированные решения с учетом интересов двух стран
Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ
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