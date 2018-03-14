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Число мультимиллионеров на постсоветском пространстве растет быстрее, чем в мире

14.03.2018 12:45   811   0

Число обладателей состояний в $5 млн в странах СНГ выросло на 27% (более 42 390 человек ) по итогам 2017 года. Темпы роста превышают общемировые, которые составили 9%, говорится в исследовании о богатстве (The Wealth Report,) опубликованном компанией Knight Frank.

По данным компании, темпы роста числа мультимиллионеров также обгоняет темпы в других регионах планеты, включая Северную Америку (5%). Такой успех постсоветского региона авторы исследования связали с выходом России из рецессии. Вместе с тем этой группе государств все еще далеко до показателей 2012 года, когда в них насчитывалось в общей сложности 66 700 мультимиллионеров. По прогнозу аналитиков, не будет достигнута эта планка и в ближайшие пять лет, хотя рост продолжится. Владельцев богатств в $5 млн и больше в России и СНГ будет более 53 тыс.

Также на постсоветском пространстве выросло количество людей, чье состояние превысило $50 млн (2 870 человек, рост на 26%), а в $500 млн и больше - 250 человек (рост на 19%). Обеим этим группам ближайшие пять лет эксперты сулят дальнейшее численное увеличение.

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Отметим, всего в мире насчитывается 2 млн 515 тысяч 480 мультимиллионеров. За минувший год их стало больше почти на 215 тыс., а к 2022 году вырастет еще более чем на миллион. В 2017 году более 929 тыс. из них проживали в Северной Америке. На втором месте Азия (около 687 тыс.), на третьем - Европа (более 650 тыс.). Через пять лет Северная Америка, по прогнозам, сохранит первенство: число мультимиллионеров в этом регионе превысит 1 млн 285 тыс. человек.

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  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

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  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    63

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    126

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
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Цитата дня
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