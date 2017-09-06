Число поездок из Казахстана в Россию снизилось в 2017 году

Агентство ТурСтат проанализировало статистику въездного туризма в Россию за первые шесть месяцев 2017 года. По данным турагентства, Казахстан занял 2-е место по числу въездных туристских поездок в Россию по итогам первого полугодия 2017 года.

Число поездок из Казахстана в Россию за шесть месяцев составило 1 млн 536 тысяч поездок. При этом число поездок из Казахстана в Россию снизилось на 4%.

Первую десятку стран въездного туризма в Россию в 2017 году по числу въездных туристских поездок по итогам первых шести месяцев года составили Украина, Казахстан, Китай, Финляндия, Азербайджан, Польша, Армения, Узбекистан, Молдова и Германия.

Среди стран Западной Европы число въездных туристских поездок в Россию за первые шесть месяцев этого года выросло из Германии, Франции, Испании, Голландии и Норвегии, а из Финляндии, Италии и Великобритании - снизилось. США, Канада и Австралия также показали рост числа въездных туристских поездок в Россию.

Въездной туризм в Россию рос во многом за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии - Китая, Южной Кореи и Японии.

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Общее число въездных туристских поездок в Россию за первые шесть месяцев 2017 года составило почти 11 миллионов.