Данэлия Тулешова может стать гражданкой Украины

Одна из наставниц проекта «Голос країни 4. Діти» Наталья Могилевская обратилась в прямом эфире шоу к Петру Порошенко о предоставлении гражданства Украины 10-летней алматинке Данэлии Тулешовой.

По словам Могилевской, свою карьеру в качестве мировой звезды Данэлия должна сделать в Украине.

Активно поддержали инициативу Могилевской в социальных сетях и граждане Украины, уже считая Тулешову своей исполнительницей. «Победа Данелии, это и победа Украины Супер шоу! Страна доказала,что в ней живет честные, добрый и отзывчивый народ, который судит по справедливости. Браво Данелия! Браво Украина!», - написал в частности пользователь YouTube под ником Sv.R Lana Roi.

В ночь с 17 на 18 декабря стало известно, что 10-летняя учащаяся алматинской гимназии №56 из команды популярного исполнителя Дмитрия Монатика стала победителем 4 сезона проекта «Голос країни. Діти». Это первый случай в шоу "Голос країни», когда победу в нем одерживает иностранный гражданин. По мнению наставника Данэлии Тулешовой Дмитрия Монатика, продемонстрировавшая незаурядные вокальные и артистические способности 10-летняя Даня, в будущем может достойно представлять Украину на международных конкурсах.

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Фото: Instagram