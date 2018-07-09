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Даурен Абаев: «Фейков» меньше не станет

09.07.2018 16:30   884   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев считает, что проблема фейковых новостей в дальнейшем будет обостряться и приведет к увеличению случаев наступления ответственности за распространение ложной информации.

«У меня к традиционным СМИ очень высокий уровень доверия, другое дело, что проблему фэйк-ньюс с каждым годом обсуждают( все чаще), и боюсь, что эта тенденция продолжится», - сказал Абаев журналистам.

По его мнению, эта тенденция связана с тем, что всем изданиям хочется поймать «хайп», то есть выдать информацию, имеющую большой резонанс, и, соответственно, большое количество просмотров.

«Но нельзя забывать об ответственности за распространение ложных новостей, это достаточно серьезный фактор и тонкая грань между шуткой и дезинформацией. Насколько я знаю, есть прецеденты, когда распространявшие такое люди привлекались к ответственности», - заметил министр.

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По его словам, фейковую проблему будут обсуждать в ходе форума «Медиа-диалог Азии» 10-12 июля в Астане, наравне с новыми тенденциями в электронных СМИ и в соцсетях.

«Самый очевидный тренд - что не только соцсети, но и, в целом, интернет- и онлайн-платформа развивается. Считаем, что будущее будет идти больше к онлайну. Это первый тренд»,- заметил глава МИК.

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Второй тренд сводится, по его мнению, к тому, что журналистика отойдет от разделения на телевизионную, печатную и электронную.

«Все будет меняться, трансформироваться, станет таким гибким: мы говорим, что развитие 5G дает новые возможности. В этом году мы хотим в тестовом режиме посмотреть, как это будет работать. К 2020-2021 годам это все придет и даст новые возможности для журналистики. Журналистика с одним телефоном будет способна заменить огромное количество других смежных. Журналист будет более мобильным, более быстрым», - заключил Абаев.

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  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия
    18

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    30

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами
    30

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов
    41

Цифра дня
2,5 млн
казахстанцев
не участвуют в пенсионной системе
Цитата дня
У меня к традиционным СМИ очень высокий уровень доверия, другое дело, что проблему фэйк-ньюс с каждым годом обсуждают и боюсь, что эта тенденция продолжится
Даурен Абаев
Министр информации и коммуникаций РК
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