Даурен Абаев рассказал, когда домены .kz сменятся на .qz или .qaz

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев прокомментировал Указ президента РК о переходе казахского языка на латинскую графику.

Абаев заявил, что рабочая группа под его руководством провела большую работу по техническому внедрению латиницы. По словам министра, были вопросы по апострофам.

«Они идут как специальный знак и как разделитель, а это усложняет и поиск, и алгоритмы. Глава государства услышал мнение специалистов, в том числе и в сфере IT», - сказал Даурен Абаев.

Он отметил, что к обсуждению вопроса по переходу на латиницу были привлечены эксперты из разных сфер деятельности. Даурен Абаев выразил мнение, что новый вариант является наиболее приемлемым. Что касается перехода доменов .kz на .qz или .qaz, а также смены банкнот и вывесок, то все будет решаться в соответствии с графиком.

«Никакой спешки, подгонять никто никого не будет. Всё будет делаться с учётом здравого смысла и с учётом необходимости», - добавил глава ведомства.