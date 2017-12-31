Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев высказался о принятии нового закона о СМИ.

«Я знаю, что представители СМИ высказывали свою озабоченность тем, как будет работать закон, не скажется ли он на работе СМИ. Я абсолютно уверен, что нет. Я думаю, что этот закон мы принимали с учётом мнения и потребителей, и журналистской среды.

Абсолютно уверен, что какие-то первые ответы, как он работает, как положительно сказался, я надеюсь, озвучить в следующем году в течение первых шести месяцев», - сказал министр в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», посвященной итогам 2017 года.