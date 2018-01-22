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Дело Бишимбаева: 8 подсудимых хотят пойти на сделку с гособвинением

22.01.2018 16:56   2539   0

Восемь из 23 подсудимых по делу Бишимбаева хотят заключить процессуальное соглашение с прокуратурой. Такое ходатайство прозвучало сегодня в специализованном межрайонном суде Астаны во время 44-го дня заседания.

Пойти на сделку с государственным обвинением пожелали подсудимые:

1. Даурен Ибрашев - бывший председатель правления ТОО «Orda Glass»
2. Дельрух Анарбай - работал управляющим директором АО «Байтерек DEVELOPMENT»
3. Азиз Акрамов – бывший менеджер Дирекции по реализации государственных программ АО «Байтерек DEVELOPMENT»
4. Акрамов Одылжан – частный нотариус в Таразе, родственник Дельрух Анарбай
5. Сабит Утебалиев – директор ТОО «СВ Плюс»
6. Жаксылык Исабек – учредитель ТОО «ШХМ» и ТОО «ЗСМК»
7. Садуахас Сапарымбетов - экс-директор дирекции АО «Байтерек DEVELOPMENT»
8. Газиз Сариев - бывший управляющий директор АО «Байтерек DEVELOPMENT»

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Ходатайству государственные обвинители не возражали.

«Ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме признания вины направить прокурору и предоставить сторонам для заключения (сделки – от авт.) срок до 15:00 26 января 2018 года», - постановил суд.

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Против процессуального соглашения выступили адвокаты Мусин, Сулейменова и Рахманов.

«Если они заключат процессуальное соглашение, это будет рассмотрено судом и по результатам рассмотрения будет вынесен обвинительный приговор. Это будет самостоятельный эпизод, в котором мы не будем участвовать. Я считаю, что это антиконституционно, потому что нельзя постановлять обвинительный приговор на основании только лишь признания вины. Должны же быть предъявлены доказательства. С моей точки зрения они вынуждено это делают», - выразил свое мнение адвокат Мусин.

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Он также напомнил, что правосудие в Казахстане отправляется судом, а в этом случае суд практически исключен из этого процесса. Ведь подсудимые договариваются о чем-то с прокурором, а суд постановляет обвинительный приговор.

«А затем этот приговор уже в качестве преюдиции будет использован уже по нашему делу. Мы не будем иметь возможности участвовать в том процессе, соответственно, мы будем лишены права защиты. Я думаю, мы доказали в суде, что нет доказательств причастности нашего подзащитного, есть только лишь показания, которые не совпадают с другими объективными доказательствами», - пояснил адвокат.

Дело Бишимбаева: озвучен новый обвинительный акт

Напомним, ранее по делу Бишимбаева был озвучен новый обвинительный акт. 

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