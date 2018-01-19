Дело Бишимбаева: прокуроры предоставят новый обвинительный акт 22 января

Государственные обвинители предоставят новый обвинительный акт по делу Бишимбаева в понедельник 22 января 2018 года. Об этом сегодня сообщил прокурор Айтжанов во время сорок третьего дня заседаний суда.

Как известно, еще в ходе предварительного заседания 31 октября 2017 года представители надзорного органа заявляли о существовании нового обвинительного акта. И вот сегодня стало известно, когда будут озвучены реальные статьи обвинения подсудимых и вся доказательная база.

Прокурор Айтжанов отказался комментировать появление нового обвинительного акта и причину заявления его только сейчас, добавив: «Все узнаете в понедельник». Он также добавил, что «на рассмотрение дела это повлияет».

По словам Мусина, в обвинительном акте могут быть новые сведения, появится новые обстоятельства.

«По крайней мере, с первого дня мы говорили, что нам непонятно, в чем обвиняется Бишимбаев и какими доказательствами это подтверждено. И прокурор говорил, что такой вариант возможен», - сказал защитник Бишимбаева.