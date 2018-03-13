Дело о хищении нефти: краденную в Казахстане нефть продавали в Кыргызстан

Краденая нефть реализовывалась на казахстанские и кыргызстанские НПЗ под видом печного топлива из России, передает Zakon.kz со ссылкой на данные следствия.

В Cпециализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области продолжаются судебные слушания о хищении нефти. На скамье подсудимых 21 человек.

Напомним, 6 марта были допрошены свидетели по эпизодам хищения и транспортировки нефти из месторождений «Коныс» и «Жыланды кыр», а также «врезки» в нефтепровод «Тузколь-Кумколь».

12 марта в ходе очередного заседания были допрошены свидетели по эпизодам реализации краденой нефти на НПЗ Жамбылской и Южно-Казахстанской областей.

В результате стали известны обстоятельства легализации и сбыта углеводородного сырья. Так, участниками ОПГ, руководимой предпринимателем из Кызылорды Кенжебеком Баскараевым, составлялись фиктивные договоры между несколькими ТОО из южных областей Казахстана о приобретении некондиционной нефти (фактически краденая сырая нефть).

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Вопросом легализации и сбыта краденой нефти, по версии следствия, занимались участники группировки.

Свидетели также изобличили другую схему легализации похищенного сырья. Стало известно, что в этих целях перекупщиком нефти подсудимым Баяновым использовались документы российских компаний. Согласно данным следствия, краденая нефть реализовывалась на казахстанские и кыргызстанские НПЗ под видом печного топлива из РФ.

Напомним, 16 мая 2017 года КНБ РК совместно с МВД в ряде областей Казахстана была проведена масштабная спецоперация по пересечению противоправной деятельности преступных групп, причастных к незаконному обороту нефти.