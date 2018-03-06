Дело о краже нефти: водители нефтевозов дали показания

Продолжаются судебные слушания по уголовному делу о хищении нефти в Кызылорде в отношении 21 подсудимых. Сегодня были допрошены свидетели по эпизодам хищения и транспортировки нефти из месторождений «Коныс» и «Жыланды кыр», а также «врезки» в нефтепровод «Тузколь-Кумколь».

8 восемь водителей нефтевозов подтвердили факты транспортировки нефти из указанных источников.

Некоторые из свидетелей подтвердили факты слива краденого сырья в подземные емкости ТОО «КАИС-Сервис», подконтрольным, по версии следствия, участникам ОПГ, руководимой предпринимателем г. Кызылорда Кенжебеком Баскараевым.

Как отмечалось в обвинительном акте, эта нефть в последующем реализовывалась участниками ОПГ по подложным документам.

Водители нефтевозов также подтверждили сведения о реализации нефти на кыргызстанские НПЗ под видом смеси нефтяных отходов.

Напомним, 5 марта в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области началось главное судебное разбирательство по делу участников ОПГ, причастных к хищению нефти.

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Гособвинители зачитали обвинительный акт в отношении 21 подсудимого.

По материалам уголовного дела, жители Кызылорды Галымжан Жунусов и Галымжан Кушекбаев подозреваются в организации преступной группы, с четким распределением ролей ее участников.

Участников ОПГ обвиняют в хищении нефти из 2 месторождений и 2 нефтепроводов. По данным обвинительного акта, для реализации преступного замысла Жунусовым и Кушекбаевым привлечены работники нефтяных компаний, охранных организаций и лиц, имеющих навыки по оборудованию так называемых «врезок» в нефтепровод