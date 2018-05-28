Дело о закрытии Ratel.kz: главный редактор сайта подаст апелляцию

Сегодня в Медеуском районном суде был оглашен приговор по делу Ratel.kz. Cудья удовлетворила иск прокуратуры в части прекращения выпуска издания.

Как пишет журналист Вадим Борейко на своей странице в Facebook, решение суда звучало следующим образом:

- прекратить выпуск сетевого издания «Аналитический интернет-портал Ratel.kz»;

- отменить регистрацию и запретить пользование доменным именем «Ratel.kz» в пространстве казахстанского сегмента Интернета в течение одного года с тем же или дублирующим названием;

- запретить главному редактору сетевого издания «Аналитический интернет-портал «Ratel.kz» Асипову М. выпуск и распространение информационных материалов под наименованием (от) сетевого издания «Аналитический интернет-портал «Ratel.kz» в СМИ, интернет-ресурсах и на доменных именах «Ratel.kz», «Balborsyk.kz», «wildratel.com» «itau.kz» и на других доменных именах.

Отказано в следующем исковом требовании прокуратуры:

«Исполнение решения суда об отмене регистрации и о запрете пользования доменными именами «Ratel.kz» и «Balborsyk.kz» в пространстве казахстанского сегмента Интернета в течение одного года с тем же или дублирующим названием возложить на Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан».

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Также второе исковое требование изначально звучало так: «Отменить регистрацию и запретить пользование доменными именами «Ratel.kz» и «Balborsyk.kz» и т. д.». В решении суда доменное имя «Balborsyk.kz» отсутствует. То есть в требовании отмены регистрации и запрете пользования этим доменным именем отказано.

Мотивированное решение суда поступит сторонам через 5 дней.

«Я спросил у Марата Асипова, будет ли он обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Он ответил утвердительно.На вопрос о дальнейших планах Асипов сказал, что все дальнейшие перспективы и возможности будет обсуждать с адвокатами», - рассказал Вадим Борейко.

Напомним, одним из оснований иска о прекращении выпуска портала Ratel было нахождение сервера издания за рубежом. Но ранее директор Казахского центра сетевой информации (KazNIC) Павел Гусев сообщил, что, по результатам проведенного анализа доменного имени ratel.kz, признаков того, что сервер портала находится за рубежом, нет. Еще одно основание иска о прекращении выпуска портала Ratel – неправильная перерегистрация доменного имени ratel.kz, но, по мнению специалистов, и тут нарушений не было.

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30 марта Медеуский районный суд вынес решение о блокировке Ratel.kz после рассмотрения иска районного прокурора к главному редактору издания Марату Асипову. Судебное разбирательство ведется в Медеуском районном суде Алматы судьей Гульмирой Бейсеновой с 5 апреля. Ответчики — владелец портала ИП «Бендицкий Г.Г.» и главный редактор издания Марат Асипов. Третьи стороны по делу — дети покойного журналиста Геннадия Бендицкого, которому принадлежали торговый знак и доменное имя Ratel.kz и Министерство информации и коммуникаций РК.

ФОТО: Дмитрий Каратеев (источник: страница Вадима Борейко в Facebook)