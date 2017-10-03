Дело одного бизнесмена: воз и ныне там

Дело экс-председателя совета директоров АО «Арал-Туз» и бывшего директора ТОО «Евразия Комир Трейд» Аблая Габжалилова, о котором не так давно сообщала редакция «Къ», попало в зону штиля.

Вкратце напомним, в предыдущей публикации «Сына автора дизайна первой казахской национальной валюты седьмой месяц держат в СИЗО» от 25.09.2017 года было отмечено, что служба экономических расследований Департамента госдоходов в 2015 году возбудила уголовное дело на экс-председателя совета директоров АО «Арал-Туз» и бывшего директора ТОО «Евразия Комир Трейд» Аблая Габжалилова, которого обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере, а также в создании и руководстве преступной группировкой. «Мой брат с 2002 года занимался бизнесом, связанным с оптовой реализацией угля, и являлся крупным налогоплательщиком города (Алматы — прим. «Къ»). …Он занимался оптовыми поставками угля с разрезов до потребителей. А обвиняют его в получении прибыли от розничной продажи угля», - рассказывала на пресс-конференции (проведенной в августе) Асем Габжалилова.

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Внесем уточнение

В письме, направленном на днях в редакцию «Къ», Асем Габжалилова отметила, что «Аблай являлся одним из крупных налогоплательщиков города Алматы и в данном контексте имелась в виду компания «ЕвразияКомирТрейд», директором в которой был Габжалилов до 2012 года. Компания занималась оптовой реализацией угля с разрезов до станций контрагентов, а обвиняют в получении прибыли от розничной торговли», тогда как указанная в публикации «Къ» компания ТОО «КомирInvest» (инвестиционная компания) не присутствует в обвинительном акте, и она не занималась реализацией угля.

«В данной компании Габжалилов А. был миноритарным учредителем. «КомирInvest» не была крупным налогоплательщиком. Таковой являлась компания «Евразия Комир Трейд», в отношении которой сейчас и рассматривается дело. Ее налоговые отчисления в 2012 г. составили 143 млн тенге», - поясняет Асем.

Вопрос под вопросом?

Стоит также отметить, что дело Аблая Габжалилова рассматривается в суде довольно длительное время. С февраля 2017 года бизнесмен находится в следственном изоляторе. Его адвокат Елжас Молдакашев вносил ходатайства об изменении меры пресечения с содержания под стражей на залог, назначении повторной судебно-экономической экспертизы и направлении дела прокурору для устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства. Поскольку по словам адвоката, вина подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях не доказана, и в деле имеется ряд смягчающих обстоятельств, позволяющих изменить меру пресечения.

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Тем не менее суд отклонил все ходатайства. По словам Асем Габжалиловой, процесс рассмотрения дела бизнесмена затягивается по непонятным причинам. Вначале судебные заседания шли под председательством судьи Кусайынова Р.Б. «Нам удалось доказать несостоятельность данного обвинения, были выявлены многочисленные нарушения досудебного расследования и превышение должностных полномочий следователем и другими лицами, доходящих до размеров коррупционных преступлений», - пишет в письме в «Къ» сестра бизнесмена. Но 23 августа произошла замена и новым судьей был назначен председатель Алмалинского районного суда Куаныш Арипов, который стал знакомиться с делом Габжалилова с самого начала.

Кроме того, сторона защиты убеждена в недостоверности аудиторского отчета, проведенного на стадии досудебного расследования, который по сути и лег в основу обвинения бизнесмена в уклонении от уплаты налогов. «Все обвинение, а именно сумма уклонения, строится на аудиторском отчете компании «Сервис-аудит», отчет признан недостоверным и отозван в суде самим директором аудиторской фирмы (были выявлены математические просчеты на сумму свыше 1 млрд тенге, бухгалтерская документация аудиторами не изучалась. Также был выявлен факт, что следователь привлек к составлению отчета свою знакомую, не имеющую квалификации аудитора, заранее получив согласие и ознакомив ее с материалами уголовного дела, не предупредив об уголовной ответственности. Сейчас получается, что за данный отчет отвечать некому», - отмечает Асем Габжалилова.

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На текущий момент, по ее словам, судебные слушания не возобновляются. Последнее заседание прошло 23 августа текущего года.