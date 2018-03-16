Валюта нал
USD 319.30 320.30
RUB 5.66 5.70
EUR 395.50 396.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Дело ОПГ «Четыре брата»: посчитана среднерыночная стоимость украденной нефти

16.03.2018 17:33   1158   0

Сегодня на очередном заседании специализированного межрайонного суда по уголовным делам по громкому делу ОПГ «Четыре брата» эксперт актюбинского межрегионального центра судебных экспертиз Гульмира Молдагазина озвучила результаты проведенной экспертизы по определению среднерыночной стоимости нефти в Актюбинской области в 2015-2016 годах.

Напомним, ранее судом было поручено провести анализ и выяснить среднюю цену за тонну нефти в период с июня по декабрь 2015 года, в феврале 2016 года, в августе-октябре 2016 года по спорным эпизодам кражи нефти на месторождении Синельниковское.

Молдагазиной были предоставлены справки с нефтедобывающих компаний региона, данные департамента статистики, лабораторные заключения. Всего экспертом были исследованы 11 периодов и выведена средняя цена за тонну сырой нефти.

Продолжительность жизни увеличилась в Алматы...
В Алматы увеличилась продолжительность жизни. Об этом рассказали на площадке региональной службы коммуникации Алматы. Руководитель департамента по ...

В целом, по словам эксперта, цены на нефть у разных нефтедобывающих компаний отличались на большие суммы.  

«Методом документального анализа мы вывели среднюю цену за тонну сырой нефти на основе представленных документов. В июне 2015 года средняя цена тонны сырой нефти составила 35 036 тенге, в июле - 35 314, в августе - 35 827, сентябре - 39 639 тенге, октябре -  42 083 тенге, ноябре - 43 516 тенге, в декабре - 43 339. В феврале 2016 года - 28 592, в августе - 42 187 тенге, в сентябре - 45 285 тенге, октябре - 47 453 тенге. Нефть на месторождении Синельниковское относится к категории легкой нефти», - сказала эксперт.

Фонд «Дом Мамы» подводит итоги работы

Как выяснилось, средняя цена за нефть в Актюбинской области, выведенная исследованием цен от 47 компаний департаментом статистики региона, составляет 60 000 тенге.

Материалы по теме

Фонд «Дом Мамы» подводит итоги работы

Продолжительность жизни увеличилась в Алматы

Муратхану Токмади могут добавить срок за побег

Загипа Балиева предложила создать министерство по делам семьи

Балиева о подозреваемых в изнасиловании мальчика из ЮКО: Я обязана их защищать

«На основе представленных данных эксперта возможно уменьшится общая сумма предъявленного ущерба», - отметили адвокаты стороны защиты.

Судья Ахметкали Молдагалиев поручил пострадавшей стороне подсчитать  пересчитать ущерб по месторождению Синельниковское на основе новых данных. 

Напомним, по делу ОПГ «Четыре брата» о крупных хищениях нефти на месторождениях в Актюбинской области проходят сразу 26 подозреваемых во главе с мастером спорта Еркином Избасаром. Также одним из крупных фигурантов дела является бывший заместитель начальника ДВД области Рахан Аханов. Ранее водители нефтевозов рассказали в суде о способах тайного хищения и покровителях в правоохранительных органах. Слушания по делу начались в декабре 2017 года.  

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Нурсултан Назарбаев представил программу «7-20-25», которая должна сделать доступной жилищную ипотеку для широких слоев населения. Как Вы считаете, как эта программа отразится на экономике РК?
  • 1. Эта программа обвалит цены на недвижимость

  • 2. Способствует росту цен на недвижимость

  • 3. Обвалит банковскую систему Казахстана

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем

  • 5. Суммы выделенных средств на всех не хватит

  • 1. Эта программа обвалит цены на недвижимость
    20

  • 2. Способствует росту цен на недвижимость
    48

  • 3. Обвалит банковскую систему Казахстана
    15

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем
    40

  • 5. Суммы выделенных средств на всех не хватит
    46

Цифра дня
263
тысячи тенге
составляет стоимость альтернативной службы в армии Республики Казахстан
Цитата дня
Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться
Гэвин Уильямсон
министр обороны Великобритании
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное