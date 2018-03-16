Дело ОПГ «Четыре брата»: посчитана среднерыночная стоимость украденной нефти

Сегодня на очередном заседании специализированного межрайонного суда по уголовным делам по громкому делу ОПГ «Четыре брата» эксперт актюбинского межрегионального центра судебных экспертиз Гульмира Молдагазина озвучила результаты проведенной экспертизы по определению среднерыночной стоимости нефти в Актюбинской области в 2015-2016 годах.

Напомним, ранее судом было поручено провести анализ и выяснить среднюю цену за тонну нефти в период с июня по декабрь 2015 года, в феврале 2016 года, в августе-октябре 2016 года по спорным эпизодам кражи нефти на месторождении Синельниковское.

Молдагазиной были предоставлены справки с нефтедобывающих компаний региона, данные департамента статистики, лабораторные заключения. Всего экспертом были исследованы 11 периодов и выведена средняя цена за тонну сырой нефти.

В целом, по словам эксперта, цены на нефть у разных нефтедобывающих компаний отличались на большие суммы.

«Методом документального анализа мы вывели среднюю цену за тонну сырой нефти на основе представленных документов. В июне 2015 года средняя цена тонны сырой нефти составила 35 036 тенге, в июле - 35 314, в августе - 35 827, сентябре - 39 639 тенге, октябре - 42 083 тенге, ноябре - 43 516 тенге, в декабре - 43 339. В феврале 2016 года - 28 592, в августе - 42 187 тенге, в сентябре - 45 285 тенге, октябре - 47 453 тенге. Нефть на месторождении Синельниковское относится к категории легкой нефти», - сказала эксперт.

Фонд «Дом Мамы» подводит итоги работы

Как выяснилось, средняя цена за нефть в Актюбинской области, выведенная исследованием цен от 47 компаний департаментом статистики региона, составляет 60 000 тенге.

«На основе представленных данных эксперта возможно уменьшится общая сумма предъявленного ущерба», - отметили адвокаты стороны защиты.

Судья Ахметкали Молдагалиев поручил пострадавшей стороне подсчитать пересчитать ущерб по месторождению Синельниковское на основе новых данных.

Напомним, по делу ОПГ «Четыре брата» о крупных хищениях нефти на месторождениях в Актюбинской области проходят сразу 26 подозреваемых во главе с мастером спорта Еркином Избасаром. Также одним из крупных фигурантов дела является бывший заместитель начальника ДВД области Рахан Аханов. Ранее водители нефтевозов рассказали в суде о способах тайного хищения и покровителях в правоохранительных органах. Слушания по делу начались в декабре 2017 года.