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Дело ОПГ «Четыре Брата»: стали известны подробности транспортировки украденной нефти

08.02.2018 17:31   1951   0

В специализированном межрайонном уголовном суде Актюбинской области продолжаются слушания по эпизоду кражи нефти с месторождения «Ащыколь» Байганинского района Актюбинской области.

Напомним, на скамье подсудимых по резонансному делу 26 человек, которые, по версии гособвинения, вместе с лидером ОПГ «Четыре брата» Еркином Избасаром причастны к хищению, незаконной транспортировке, приобретению, хранению и реализации нефти.

На предыдущем процессе подсудимые Саясат Дусупов и Баглан Умбетов полностью признали вину и согласились с обвинением следствия в части приобретения и реализации нефти, добытой преступным путем.

Сегодня водители нефтевозов рассказали в суде о способах тайного хищения нефти и покровителях из правоохранительных органов.

«В 2014 году я познакомился с Багланом Умбетовым (прим. заключил процессуальное соглашение о признании вины), который нанял меня для перевозки нефти. Он платил мне 20 тыс. тенге за рейс. Я осуществил 2 рейса с месторождения «Ащыколь» и 10 рейсов с месторождения «Кенкияк». На рейсы выезжал в ночное время суток с выключенными на нефтевозе фарами. В Байганинском районе возле кафе «Атырау» меня встречали неизвестные люди на автомашине УАЗ, с которыми я по степи следовал на месторождение «Ащыколь». Прибыв на месторождение, я подгонял нефтевоз под бочку, с которой заливали нефть. В процессе погрузки операторы разговаривали по телефону с кем то по имени «Кайрош» (прим.подсудимый Кайыркелды Изтурганов), такая процедура была и на месторождении «Кенкияк», - рассказал Ережеп Абдамбетов.

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Он добавил, что в 2015 году в районе 41-го разъезда при перевозке нефти его остановили 2 сотрудника ДПС. Документов на перевозку нефти не было.

«Я сразу позвонил Баглану Умбетову и сообщил о проблеме. Он сказал, что решит и перезвонит. Потом подъехал сотрудник в звании подполковника, представился из ДВД. После чего меня отпустили, и я уехал разгружаться на стоянку в г.Актобе. Подполковник, когда я уезжал, сказал мне, что у меня хорошая крыша», - пояснил подсудимый.

Другой водитель нефтевоза Михаил Кожуховский в подробностях рассказал всю схему кражи и транспортировки нефти.

«Для перевозки нефти меня нанял Саясат Дусупов (подсудимый - прим.), предложив подзаработать денег. На месторождение «Ащыколь» ездил с выключенными фарами, встречали люди в спецодежде, которые заливали в мою автоцистерну нефть. Каких-либо ограждений и охраны на месторождении не было, въезд был беспрепятственным. За 2 рейса с месторождения «Ащыколь» Саясат Дусупов заплатил мне 40 тыс. тенге, за 10 рейсов с месторождения Кенкияк» Баглан Умбетов заплатил 200 тыс. тенге», - рассказал Кожуховский.

Как отмечалось ранее, Баглан Умбетов подтверждал факт того, что подсудимый Саясат Дусупов неоднократно указывал имя «Раке» либо «Советович» как должностного лица правоохранительного органа, оказывающего покровительство на дорогах при перевозке нефти.

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В результате адвокаты стали задавать вопросы Баглану Умбетову касательно записной книжки Саясата Дусупова, где были указаны все взаиморасчеты по нефти и выплате денежных средств бывшему заместителю начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Аханову Рахату Советовичу на различные суммы.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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