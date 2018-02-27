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Дело ОПК «Четыре брата»: в Кызылорде судят 21 человека

27.02.2018 21:12   2435   3

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении участников ОПГ, причастных к хищению нефти в Кызылординской области.

На скамье подсудимых 21 человек, из них 12 под арестом. В их числе - предприниматели города Кызылорда, работники нефтяных компаний и охранных организаций, а также их покровители из числа должностных лиц правоохранительных органов.

При выражении своих позиций девять подсудимых сообщили, что признают вину полностью, шестеро признают частично, еще шестеро вину не признают.

Напомним, 16 мая 2017 года КНБ РК совместно с МВД РК в ряде городов Казахстана реализовал масштабную спецоперацию по пресечению противоправной деятельности преступных групп, причастных к незаконному обороту нефти на территории Кызылординской области.

 

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Вопрос дня
В феврале в результате спецоперации на границе Казахстана были задержаны 35 человек, замешанные в контрабанде товаров через таможенные посты. Как Вы думаете, после этого инцидента снизится ли контрабанда товаров на границе?
  • 1. Конечно, да

  • 2. Да, но ненадолго

  • 3. Нет, ничего не изменится

  • 4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ

  • 5. Наоборот, увеличится

  • 1. Конечно, да
    27

  • 2. Да, но ненадолго
    83

  • 3. Нет, ничего не изменится
    137

  • 4. Нет, придут новые взяточники и лидеры ОПГ
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«Деятельность парламента и правительства должна осуществляться только на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Необходимо предусматривать для них возможности синхронного перевода»
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