Дело ОПК «Четыре брата»: в Кызылорде судят 21 человека

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении участников ОПГ, причастных к хищению нефти в Кызылординской области.

На скамье подсудимых 21 человек, из них 12 под арестом. В их числе - предприниматели города Кызылорда, работники нефтяных компаний и охранных организаций, а также их покровители из числа должностных лиц правоохранительных органов.

При выражении своих позиций девять подсудимых сообщили, что признают вину полностью, шестеро признают частично, еще шестеро вину не признают.

Напомним, 16 мая 2017 года КНБ РК совместно с МВД РК в ряде городов Казахстана реализовал масштабную спецоперацию по пресечению противоправной деятельности преступных групп, причастных к незаконному обороту нефти на территории Кызылординской области.