Дело замакима Риддера, насмерть сбившего 19-летнего парня, передано в суд

Дело заместителя акима Риддера Бауыржана Курманбаева, который в нетрезвом состоянии насмерть сбил 19-летнего парня, направлено в суд, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Восточно-Казахстанском областном суде, дело будет рассматриваться в городском суде Риддера, в открытом режиме.

Чиновнику предъявлено обвинение по статье 345 части 3 Уголовного кодекса РК (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, 16 апреля заместитель акима города Риддер Бауыржан Курманбаев был задержан по подозрению в том, что он насмерть сбил 19-летнего парня. Вместе с Курманбаевым в автомашине находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев, который 6 июня заявил, что до окончания суда выходит в отпуск без содержания.

Отметим, расследование уголовного дела было взято под прямой контроль областной прокуратуры.