Дениса Тена проводили в последний путь

Завершилась церемония прощания с Денисом Теном, передаёт МИА «Казинформ».

После выступлений высоких гостей на церемонии прощания, гроб с телом Дениса Тена вынесли под песню, которую он записал при жизни. Вся арена провожала известного спортсмена громкими аплодисментами.

Сотни людей простились с Денисом Теном в последний раз со слезами на глазах. Месяц назад ему исполнилось 25 лет. Он тренировался каждый день, чтобы завоевывать новые вершины олимпа по фигурному катанию. Он начал писать музыку и песни. Мечтал снимать фильмы.

Напомним, 19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили. Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.

Фото: Офелия Жакаева