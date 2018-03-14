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Депутаты предлагают наделить полицейских правом приватизировать служебное жилье

14.03.2018 12:49   552   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Депутаты предлагают наделить полицейских правом после 20 лет выслуги приватизировать служебное жилье, находясь на службе, сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, представляя в мажилисе проект закона по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел. Введение такой нормы, по его данным, предотвратит отток квалифицированных кадров из ОВД.

«Это у нас проблемная статья Закона «Об органах внутренних дел». На сегодня стаж и возраст сотрудников полиции помолодел у нас. Если раньше в ОВД приходили до 30 лет, плюс 20 лет выслуги и получалось 50 лет, и при выходе в 50 лет на пенсию он имел право приватизировать служебное жилье, то на сегодня в органы внутренних дел сотрудники приходят в возрасте 22 лет. Но через двадцать лет, в возрасте 42 лет, он для того, чтобы приватизировать квартиру, вынужден уйти на пенсию, потому что только после этого он получает право на проживание в этом служебном жилье. Хотя фактически в 42 года - это нормальный специалист, это подполковник, это начальник какого-то подразделения, который необходим для ОВД. Но действующим законом мы подталкиваем на то, чтобы он ушел на пенсию», - сказал вице-министр внутренних дел.

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В этой части он пояснил, что в рамках рассмотрения проекта закона на рабочих группах мажилиса, депутатами было внесено предложение наделить сотрудников органов внутренних дел правом после 20 лет выслуги приватизировать служебное жилье, находясь на службе.

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Кроме того, мажилисменами предложено оставить за семьей умершего сотрудника ОВД право приватизировать служебное жилье.

«В случае его (сотрудника ОВД – «Къ») гибели, члены семьи тоже будут иметь право на приватизацию служебного жилья. Этот пробел у нас оставался до сих пор. (Согласно действующего закона – «Къ») если сотрудник выходил на пенсию по истечению 20 лет и умирал по каким-то обстоятельствам, члены семьи не имели права на приватизацию служебного жилья, потому что оно персонально выдавалось этому сотруднику полиции», - добавил Ерлан Тургумбаев.

Вице-министр финансов Татьяна Савельева сообщила, что минфин данные нормы поддерживает, поскольку «это предотвращает отток квалифицированных кадров и дополнительных расходов из бюджета не предполагает».

«Это поправку необходимо было сделать, а то, как справедливо говорит вице-министр внутренних дел, мы подталкиваем квалифицированных сотрудников к уходу. Понятно, жизненная ситуация и люди хотят жилье получить. Но сейчас очень важно, чтобы правительство дало положительное заключение на эти поправки», - резюмировал спикер палаты Нурлан Нигматулин.

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