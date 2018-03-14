Депутаты предлагают наделить полицейских правом приватизировать служебное жилье

Депутаты предлагают наделить полицейских правом после 20 лет выслуги приватизировать служебное жилье, находясь на службе, сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, представляя в мажилисе проект закона по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел. Введение такой нормы, по его данным, предотвратит отток квалифицированных кадров из ОВД.

«Это у нас проблемная статья Закона «Об органах внутренних дел». На сегодня стаж и возраст сотрудников полиции помолодел у нас. Если раньше в ОВД приходили до 30 лет, плюс 20 лет выслуги и получалось 50 лет, и при выходе в 50 лет на пенсию он имел право приватизировать служебное жилье, то на сегодня в органы внутренних дел сотрудники приходят в возрасте 22 лет. Но через двадцать лет, в возрасте 42 лет, он для того, чтобы приватизировать квартиру, вынужден уйти на пенсию, потому что только после этого он получает право на проживание в этом служебном жилье. Хотя фактически в 42 года - это нормальный специалист, это подполковник, это начальник какого-то подразделения, который необходим для ОВД. Но действующим законом мы подталкиваем на то, чтобы он ушел на пенсию», - сказал вице-министр внутренних дел.

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В этой части он пояснил, что в рамках рассмотрения проекта закона на рабочих группах мажилиса, депутатами было внесено предложение наделить сотрудников органов внутренних дел правом после 20 лет выслуги приватизировать служебное жилье, находясь на службе.

Кроме того, мажилисменами предложено оставить за семьей умершего сотрудника ОВД право приватизировать служебное жилье.

«В случае его (сотрудника ОВД – «Къ») гибели, члены семьи тоже будут иметь право на приватизацию служебного жилья. Этот пробел у нас оставался до сих пор. (Согласно действующего закона – «Къ») если сотрудник выходил на пенсию по истечению 20 лет и умирал по каким-то обстоятельствам, члены семьи не имели права на приватизацию служебного жилья, потому что оно персонально выдавалось этому сотруднику полиции», - добавил Ерлан Тургумбаев.

Вице-министр финансов Татьяна Савельева сообщила, что минфин данные нормы поддерживает, поскольку «это предотвращает отток квалифицированных кадров и дополнительных расходов из бюджета не предполагает».

«Это поправку необходимо было сделать, а то, как справедливо говорит вице-министр внутренних дел, мы подталкиваем квалифицированных сотрудников к уходу. Понятно, жизненная ситуация и люди хотят жилье получить. Но сейчас очень важно, чтобы правительство дало положительное заключение на эти поправки», - резюмировал спикер палаты Нурлан Нигматулин.

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