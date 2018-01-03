Депутаты предлагают разрешить за деньги указывать на номерном знаке имя автовладельца

С 2018 года автолюбители могут выбирать не только цифры, но и буквы номерного знака. Депутат Мажилиса Парламента РК Омархан Оксикбаев предлагает разрешить за деньги указывать на номерном знаке имя автовладельца, сообщает телеканал «Хабар 24».

Напомним, продажа красивых номеров на авто в Казахстане была узаконена в 2015 году. К этому решению шли почти 10 лет, рассказывает бывший глава Счетного комитета, а ныне депутат Омархан Оксикбаев. Опирались на мировой опыт, такая норма введена в ряде стран Европы, Грузии, Арабских Эмиратах и Гонконге.

«Эти деньги уходили в чьи-то карманы. Сколько мы теряли. И сейчас при дополнительном рассмотрении закона о дорожном движении ввели нормы по другим уже престижным номерам, где не 3, а 2 номера которые. Но в любом случае через эту норму мы прикрыли коррупционный канал», - отметил депутат Мажилиса Парламента РК Омархан Оксикбаев.

Депутат предлагает со временем разрешить записать в номерном знаке и имя автовладельца. Не бесплатно, конечно.

Стоит отметить, за три года в госказну поступило более 5 млрд тенге. А чаще всего их приобретают автолюбители Астаны, Алматы, Карагандинской, Алматинской и Восточно-Казахстаснкой областей.

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«У нас фиксированная цена для номеров повышенного спроса, они делятся на 2 категории: первая — от 001 до 009 и 777. Вторая категория — это 100, 200, 300, три однерки, три тройки и т.д. Если первая категория стоит 517 тысяч, то вторая категория более 300 тысяч», — сообщил официальный представитель Комитета административной полиции МВД РК Ернар Базаров.

В 2008 году в ОАЭ местный предприниматель купил номерной знак за $14 млн. В 2014 гражданин Великобритании, пожелавший купить обозначение F1, что обозначало его имя, пришлось заплатить $10 млн. В 2016 году в Кыргызстане номер с тремя семерками и тремя буквами «А» на онлайн-аукционе был продан за $25 тысяч.

В Казахстане аукционы по продаже красивых номеров проводиться не будут. Но все-таки за номер с одинаковыми буквами и цифрами придется выложить не миллионы и тысячи долларов, конечно, но весьма кругленькую сумму.

Если автовладелец хочет приобрести не только красивый номер, но и буквенное обозначение, заплатить придется 646 тысяч тенге. Если же интересуют только буквы - 130 тысяч тенге. Стоимость обычного номера 6537 тенге.

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В дорожной полиции напоминают: никакого преимущества на дорогах владельцам VIP-номеров не светит. Соблюдать правила дорожного движения они обязаны, как все.