Депутаты требуют провести антикоррупционное расследование распределения научных грантов

Соответствующий депутатский запрос фракции «Ак жол» в адрес премьер-министра Бакытжана Сагинтаева озвучила сегодня, 7 февраля, на пленарном заседании мажилиса депутат Меруерт Казбекова.

Она напомнила, что 7 октября 2015 года фракция «Ак жол» уже озвучивала аналогичный депутатский запрос о нарушениях при финансировании научных исследований на 2015-2017 годы. Тогда эти нарушения подтвердились и Счетным комитетом. Так, были выявлены суммы, выделенные на научные проекты, которые в итоге не принесли никаких результатов - на них потеряно более 10 млрд тенге; руководителями 41-го проекта оказались члены научных советов.

«Мы вынуждены констатировать, что в системе грантового финансирования научных разработок ничего не изменилось», - посетовала она. «В этом году результаты второго этапа конкурса по направлению «Устойчивое развитие АПК и безопасность сельхозпродукции» шокировали ученых - совет проигнорировал результаты первого этапа и одобрил проекты, набравшие всего 16-19 баллов, отклонив работы, имеющие свыше 30 баллов и занявшие 10-15 места. К примеру, получила финансирование заявка одного из руководителей совета с 20 баллами, которая занимала 450-е место среди 582 заявок».

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В итоге, около полусотни научных проектов, получивших высокие оценки зарубежных экспертов, остались без государственного финансирования. В числе отклоненных оказались и проекты, направленные на цифровизацию АПК в соответствии с поручениями главы государства.

Зачитала депутат и комментарии председателей научных советов по этой ситуации. Так, по их словам, баллы являются одним из составляющих, но не определяющим при принятии решения. Такое объяснение, по мнение М.Казбековой, лишает смысла саму процедуру этапности конкурса. К тому же экспертиза на первом этапе стоит немалых денег (1 экспертиза - $250. На 4 500 заявок государством потрачено более миллиарда тенге – «Къ»).

«Одна из причин такой ситуации, по мнению ученых-аграриев, в нарушении правил формирования советов. В их составах не должно быть более одного работника из одной организации. Но в совете по АПК 3 из 17 членов - представители одного вуза, 2 - одного НИИ. В то же время в Совет не вошли представители из более крупных университетов и НИИ. Проигнорировано требование о включении в совет зарубежных ученых-представителей ведущих мировых научно-образовательных организаций, имеющих индекс Хирша не менее 10 за последние 5 лет», - сообщила она.

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Не могут быть членами совета, по словам депутата, и руководители рассматриваемых проектов, и аффилированные с ними лица. В противном случае, в системе грантового финансирования будут созданы условия для протекционизма и лоббирования интересов отдельных лиц и групп ученых через «протаскивания своих людей» в состав советов.

Вызывает вопросы парламентария и скорость принятия решений - свыше 580 проектов были рассмотрены всего за 3 дня, хотя по другим направлениям рассмотрение продолжалось еще 2 недели.

«Для чего тогда государство выделяет огромные суммы, если они не достигают поставленных целей? Означает ли это, что разработки отечественных ученых не нужны казахстанской экономике? Все это приводит к потере веры ученых в справедливость, дискредитирует саму идею развития аграрной науки и превращения ее в движущую силу сельского хозяйства», - сказала Меруерт Казбекова и попросила главу правительства рассмотреть вышеуказанные факты на предмет наличия коррупционных нарушений при распределении бюджетных средств, выделенных на развитие науки.

Ранее, 29 января СМИ опубликовали открытое письмо группы ученых-аграриев в адрес генпрокурора и председателя Агентства по делам госслужбы по поводу нарушений в системе конкурсов по грантовому финансированию научных исследований в сфере АПК на 2018-2020 годы, проводимом минобразованием. В частности, ученых волновал вопрос легитимности состава экспертов национального научного совета, по решению которых в течение трех лет будут выплачиваться из бюджета немалые денежные средства.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН